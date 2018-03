7:4-Sieg: Ice Tigers beenden DEL-Hauptrunde als Dritter

NÜRNBERG - Es war spannend am 52. Spieltag der DEL-Hauptrunde - zumindest in den anderen Stadien. Die Thomas Sabo Ice Tigers gewannen mit 7:4 gegen Straubing und fixierten damit den dritten Platz - wissen jetzt aber auch, gegen wen es im Playoff-Viertelfinale geht.

Weil die Eisbären in Berlin souverän ihren zweiten Platz verteidigten, ging es bei den Ice Tigers am Sonntag um nicht mehr viel - die Brisanz gab es eher in anderen Arenen. © Roland Fengler



Es ist Tradition in Nürnberg, dass am 52. und letzten Spieltag der Punkterunde der Deutschen Eishockey-Liga das tatsächliche Spielgeschehen eher zweitrangig ist. Im letzten Spiel bevor es nach einem halben Jahr endlich so richtig spannend wird, geht es zunächst einmal nur um den Playoff-Gegner – und wer das wird, das entscheidet sich eigentlich immer in anderen Eisstadien. Die Chance auf einen Kontrahenten, der sich erst noch durch die ersten Playoff-Runde quälen muss, hatten die Thomas Sabo Ice Tigers bereits am Freitag vergeben. Das 2:6 in Ingolstadt hatte nicht nur im Gästefanblock für Verstimmung gesorgt. Am Sonntag belohnte sich die Mannschaft dafür mit einer Viertelfinalserie gegen die Kölner Haie.

Das 7:4 (1:1, 4:1, 2:2) gegen Straubing hatte darauf überhaupt keinen Einfluss mehr. An diesem Sonntagnachmittag ging es nur darum, Thomas Sabo zu besänftigen, der sich am Freitag per Gastbeitrag im Liveticker des Klubs nach zwei Dritteln für die Leistung des Teams entschuldigt hatte. Natürlich war ihm klar, dass an diesem Abend die direkte Qualifikation für die Champions Hockey League verspielt worden war. Die formstarken Berliner zogen vorbei und verteidigten den Punkt Vorsprung mit einem souveränen 6:1 gegen Bremerhaven. Und es ging den Ice Tigers darum, sich selbst zu beweisen, dass sie es vor allem offensiv noch können.

Dass das gelang, lag natürlich auch am Gegner – dem Selbstbewusstsein Philippe Dupuis', der vor seinem 2:1 (22. Minute) zuletzt am 19. Dezember getroffen hatte, war das einerlei. Später besorgte er noch das 6:2 (42.) - nach einem katastrophalen Aufbaufehlpass. Zudem nutzten Brandon Segal (9.), Dane Fox im Power-Play (38.) und John Mitchell (38.) die letzte Chance, ihre Statistiken aufzuwerten. Leo Pföderl stellte mit dem sehenswerten 3:1 sogar einen neuen persönlichen Torrekord auf. Der Silbermedaillengewinner von Pyeongchang legte den Puck erst durch Max Renners Beine und schoss ihn dann Sebastian Vogl durch die Schoner (24.). Sein 23. Saisontreffer war ein besonderes Kunststück. Ansonsten aber eignete sich der Gegner kaum dazu, Rückschlüsse auf die Form der Ice Tigers zuzulassen.

Straubing konnte entspannt aufspielen und kam so zur frühen Führung durch Colton Jobke (4.) und zu Dylan Yeos 5:2 (39.). Michael Zalewski profitierte zudem von einem herrlichen Fehlpass von Patrick Köppchen (43.) und sehr lässigem Unterzahlverhalten von Taylor Aronson (45.). Den aufkommenden Unmut in der Chefloge und auf den Rängen beendete Yasin Ehliz mit dem 7:4 (45.). Spätestens nach diesem Treffer widmeten sich die Nürnberger unter den 7313 Zuschauern den Ereignissen in den anderen Arenen – vor allem auch, weil der Viertelfinalgegner mit jedem Tor zu wechseln schien.

Wolfsburg war lange der Favorit, natürlich. Zwischendurch planten die Fans ihre Auswärtsfahrten nach Mannheim, dann schob sich doch noch Iserlohn auf Platz sechs. Weil die Kölner Haie aber in Ingolstadt den Torhüter vom Eis nahmen und trafen, begann das Rechnen von Neuem. Die Ice Tigers hatten ihre Ehrenrunde schon lange beendet, da stand ihr Gegner für das erste Playoff-Spiel am Mittwoch, den 14. März (19.30 Uhr), fest: die Kölner Haie.

Sebastian Böhm