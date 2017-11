73:82! Bamberg verschlampt den Khimki-Sieg

Verletzungsgeplagte Oberfranken agieren in Russland zu fehlerhaft - vor 59 Minuten

KHIMKI - Am Ende steht die fünfte Euroleague-Niederlage für Brose Bamberg in dieser Saison. Ohne den verletzten Luka Mitrovic fehlt einer streckenweise unkonzentrierten Trinchieri-Truppe in Russland die Durchschlagskraft unter dem Korb. Ein 73:82 beim direkten Playoff-Konkurrenten ist die Folge.

Chance vertan! Trotz 21 Hickman-Punkten (Archivbild) musste Brose Bamberg in der Nähe von Moskau in eine weitere Euroleague-Niederlage einwilligen. © Sportfoto Zink / HMI



So eng wie der aktuelle Tabellenstand entwickelte sich auch die erste Halbzeit. Die Brose-Jungs machten von Beginn an deutlich, dass man defensiv sein Hauptaugenmerk auf Alexey Shved legen würde - Bryce Taylor nahm sich zu Beginn der Partie der großen Herausforderung an und machte dabei einen bärenstarken Job.

Hackett mit macht die 1000 voll

Ihren Angriff verteilten die Oberfranken auf mehrere Schultern und waren stets in der Lage, auf gelungene Aktionen der Gastgeber eine passende Antwort zu geben. Nachdem Daniel Hackett, der in dieser ersten Halbzeit seinen 1000. Euroleague-Punkt erzielte, von der Freiwurflinie zum 27:27 (13. Min.) ausgleichen konnte, schlichen sich jedoch einige Unkonzentriertheiten ins Bamberger Spiel (zehn Ballverluste in Halbzeit eins).

Khimki, das vor allem im zweiten Viertel seinen Drei-Punkte-Wurf entdeckte, nutzte die Fehler des deutschen Meisters konsequent aus und erspielte sich schnell eine erste größere Führung (40:33, 17. Min.). Gepusht von Bryce Taylor, der neben seiner Spezialaufgabe in der Defense auch offensiv Akzente setzte, kämpfte sich Bamberg zwar anschließend mit einem 7:0-Run zurück, doch der russische Go-to-Guy, Alexey Shved, gab die passende Antwort und traf zum 42:40-Pausenstand.

Zu viele kleine Fehler

Nach dem Seitenwechsel schien Khimki dann ernst machen zu wollen und erspielte sich in den ersten drei Minuten eine Neun-Punkte-Führung (49:40). Im Anschluss an eine Trinchieri-Auszeit schlug das Team um Kapitän Nikos Zisis abermals zurück und kam Punkt um Punkt wieder heran. Doch immer, wenn Bamberg drauf und dran war, das Spiel auf seine Seite zu holen, machten eigene Fehler den Gegner wieder stark.

Bis weit ins Schlussviertel liefen die Gäste zwar einem Rückstand hinterher, waren jedoch stets in Schlagdistanz und hatten ihre Siegchance. Mitte des Schlussviertels übernahm bei den Russen dann aber doch Superstar Alexey Shved, der in den letzten zehn Minuten neun Punkte markierte und so am Ende auf starke 26 Zähler kam. Angeführt von ihrem Teamleader, der auch noch je fünf Rebounds und Assists auflegte, erspielte sich Khimki den spielentscheidenden Vorsprung (78:66, 38. Min.) und brachte diesen am Ende souverän über die Zeit.

Das Mitrovic-Manko

Mit 73:82 zogen die Brose-Boys also am Ende den Kürzeren und ließen damit eine weitere gute Gelegenheit für einen Auswärtssieg liegen. Der Kontrahent aus der Nähe von Moskau agierte über weite Strecken keinesfalls überragend. Auf Seiten der Oberfranken merkte man das Fehlen von Luka Mitrovic, denn das Spiel unter dem Korb fand quasi nicht statt. Gegen die russischen Big Men standen Augustine Rubit und Leon Radosevic oftmals auf verlorenem Posten und waren für ihre Guards zu selten eine effektive Anspielstation. Hinzu kam aus Bamberger Sicht auch, dass die anfangs gute Dreierquote stetig nach unten ging und am Ende bei 38 Prozent (Khimki 50) lag.

Khimki Moskau Region: Shved (26 Punkte), Gill (14), Anderson (12), Thomas (10), Honeycutt (7), Markovic (5), Monia (3), Vialtsev (3), Todorovic (2), Jenkins

Brose Bamberg: Hickman (21), Taylor (14), Wright (13), Hackett (13), Zisis (4), Rubit (2), Lô (2), Heckmann (2), Nikolic (2), Radosevic, Olinde, Staiger

Benjamin Strüh