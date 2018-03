75:79! Nürnberg Falcons in Hanau geschlagen

HANAU - Die mitgereisten Fans sangen noch, da war die Partie längst vorbei. Dabei gab es ja eigentlich gar keinen Grund, allzu enthusiastisch zu sein, auch in der Hanauer Main-Kinzig-Halle hatten Nürnbergs Zweitliga-Basketballer nur bedingt Argumente dafür geliefert, warum man sie bei der letzten verbleibenden Auswärtsfahrt der Saison begleiten sollte.

Die Nürnberg Falcons machen sich mit einer Niederlage im Gepäck auf den Heimweg nach Franken. Foto: Sportfoto Zink



In zwei Wochen müssen die Falcons noch beim Spitzenteam in Crailsheim antreten, auf einen Auswärtssieg im Derby sollte man auch dann nicht hoffen. Am vergangenen Wochenende hatte die Mannschaft von Ralph Junge in Baunach mit dem erst zweiten Auswärtserfolg der laufenden Spielzeit dafür gesorgt, dass sie sich endgültig nicht mehr länger mit dem Abstieg beschäftigen müssen; "sensationell aufgetreten" sei seine Mannschaft da, lobte Junge unter der Woche noch einmal, bereits in den Spielen zuvor konnten seine Falcons überzeugen, ohne am Ende als Sieger vom Parkett zu gehen. Nun, sagte Nürnbergs Trainer vor der Abfahrt nach Kirchheim, "ist Bestätigung gefragt", seine Spieler sollten sich auch belohnen.

Am Freitagabend glückte ihnen das aber nur zehn Minuten lang. Mit 19:16 konnten die Falcons das erste Viertel gegen die Knights für sich entscheiden, dann folgte der Einbruch. Mit 26:11 wurden sie im zweiten Abschnitt auseinander genommen, bereits zur Halbzeit war zumindest eine Vorentscheidung gefallen, am Ende stand ein recht eindeutiges 64:80 auf der Anzeigetafel. "Kirchheim hat gespielt wie eine Mannschaft, die in die Playoffs will", stellte Ralph Junge bei der anschließenden Pressekonferenz in der Halle enttäuscht fest, "wir wie eine, die im Niemandsland steht". Für manche Spieler ist das vielleicht tatsächlich das Problem. Es fehlt der Anreiz, um die letzten Kräfte zu mobilisieren, die Playoff-Ränge wären wohl selbst mit Siegen in Kirchheim und Hanau zu weit entfernt gewesen, der Abstieg wäre rein rechnerisch zwar noch möglich, praktisch ist aber auch er kein Thema mehr.

Gegen Ende spielen die Nerven mit

So gesehen hätten sie am Wochenende also befreit aufspielen können, doch auch am Sonntag in Hanau wollte ihnen das nur phasenweise gelingen. Zwar hatten sie sich nach dem Seitenwechsel und einem Rückstand von neun Punkten wieder herangekämpft, in den entscheidenden Momenten offenbarte der aktuelle Jahrgang aber mal wieder, dass ihm (noch) die Qualität fehlt, konstant abzuliefern. Beim Stand von 51:52 vergab Nils Haßfurther beim Korbleger die Chance auf die Führung, beim nächsten Angriff hatten sie die 24-Sekunden-Uhr nicht im Blick.

Auch im letzten Viertel kamen sie dem Ausgleich mehrere Male ganz nah, doch Chase Adams (23 Punkte) und Till-Joscha Jönke (12 Punkte, 8 Assists) verhinderten, dass die Partie noch einmal kippte. Viermal sind die Falcons bis Ende März nun noch gefordert, dann beginnt wie schon in der Vorsaison eine viel zu lange Sommerpause. Ralph Junge arbeitet aktuell unter Hochdruck daran, mit den Sponsoren das künftige Budget abzustecken, um selbst wieder einmal an den Playoffs teilzunehmen, werden die Falcons mehr Geld brauchen, auch wenn vor allem die jungen und jüngsten Spieler Hoffnung machen, dass sie von Jahr zu Jahr besser werden.

Auch deshalb wollen sie die Saison nun nicht einfach ausschleichen lassen. "Die Jungs", sagt der Trainer, "sollen Erfahrung sammeln, damit sie nächste Saison schon einen Schritt weiter sind". Gegen Hamburg (10. März), Chemnitz (24. März) und Trier (31. März) haben sie noch drei Gelegenheiten zu zeigen, warum sich zumindest ein Besuch der Heimspiele in dieser Saison immer lohnt.

