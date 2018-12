Kurzbeschreibung: Die Nürnberg Ice Tigers sind ein Verein in der Deutschen Eishockey Liga DEL; seit Mai 2009 firmiert die Mannschaft unter dem Namen Thomas Sabo Ice Tigers. Hervorgegangen ist das Profiteam aus dem EHC 80 Nürnberg, der seit 2009 auch wieder als Stammverein fungiert. Heimspielstätte ist seit 2001 die Arena Nürnberger Versicherung.

Die größten Erfolge waren bislang die erreichten Meisterschafts-Finalserien in den Jahren 1999 und 2007, in denen die Nürnberger jeweils an den Adler Mannheim scheiterten.



Mehr zum Thema Eishockey im Allgemeinen und zu den Ice Tigers im Speziellen im Blog von Sebastian Böhm, Michael Fischer und Sebastian Gloser.



Der NN-Sportredaktion auf Twitter folgen.

Sebastian Böhm (NN) auf Twitter folgen.

Michael Fischer (NN) auf Twitter folgen.

Sebastian Gloser (NN) auf Twitter folgen.

Florian Jennemann (NZ) auf Twitter folgen.

Internet: http://www.icetigers.de/

Themenarchiv Thomas Sabo Ice Tigers