88:78! Double-Double-Theis bringt Brose den Derbysieg

Bamberg schlägt Würzburg zum 13. Mal in Folge - vor 1 Stunde

BAMBERG - Brose Bamberg bleibt in der BBL in der eigenen Arena weiter ungeschlagen. Auch s.Oliver Würzburg mit Rückkehrer Dirk Bauermann an der Seitenlinie konnte daran nichts ändern. Gegen stark spielende Unterfranken setzten sich die Oberfranken mit 88:78 (45:28) durch.

Die Brose Baskets Bamberg um Maodo Lo (links) gewannen das fränkische Derby gegen die s. Oliver Baskets Würzburg mit Mustafa Shakur am Sonntagabend mit 88:78. © Sportfoto Zink / HMI



Die Brose Baskets Bamberg um Maodo Lo (links) gewannen das fränkische Derby gegen die s. Oliver Baskets Würzburg mit Mustafa Shakur am Sonntagabend mit 88:78. Foto: Sportfoto Zink / HMI



Brose Bamberg konnte den Schwung aus der zweiten Halbzeit des Tel Aviv-Spiels mit in dieses Frankenderby nehmen und kam vom Start weg gut in seinen Offensivrhythmus. Bis zum 7:7 in der dritten Spielminute konnte Würzburg dem Bamberger Offensivdrang noch Paroli bieten. Im weiteren Verlauf lief der deutsche Meister vor allem von "downtown" heiß: Allein im ersten Viertel fanden sechs Brose-Dreier (Causeur und Theis waren je zweimal erfolgreich) den Weg in den Würzburger Korb, die Bamberg schnell eine zweistellige Führung bescherten (19:7, 5. Min.).

In der Folge schalteten die Oberfranken zu früh in den Ruhemodus und brachten ihren unterfränkischen Rivalen durch eigene Fehler ins Spiel zurück. Eine Ansprache von Chefcoach Andrea Trinchieri in der ersten Viertelpause sorgte dann wieder für mehr Konzentration und eine deutlich gesteigerte Intensität in der Defensive. Würzburg kämpfte, doch Bamberg zog Punkt um Punkt davon – zur Pause schnupperte der Gastgeber bereits an der 20-Punkte-Führung (45:28).

Nimmermüde Würzburger kämpfen bis zum Schluss

Diese Marke erreichte die Mannschaft von Andrea Trinchieri kurz nach Wiederanpfiff durch zwei Freiwürfe von Vladimir Veremeenko (49:28). Doch das von Dirk Bauermann gecoachte Team steckte auch in der scheinbar aussichtslosen Situationen nicht auf. Angeführt von ihrem Go-to-Guy Jake Odum und Routinier Kresimir Loncar starteten die Unterfranken immer wieder eigene Läufe und verhinderten so, dass Bambergs Vorsprung noch deutlicher wurde. Dieser pendelte während der gesamten zweiten Halbzeit zwischen zwölf und 20 Zählern.

Bamberger Sieggarant: Ein deutsch-französisches Trio

Zum Entsetzen der heimischen Fans drückte s.Oliver Würzburg dann doch wieder in den einstelligen Bereich – beim 69:61 aus Bamberger Sucht waren noch gut sechseinhalb Minuten zu spielen. Mit dem eigenen Anhang im Rücken setzten die Brose-Boys alles daran, das Aufbäumen der Würzburger nachhaltig zu unterbinden. Coach Trinchieri, der bis hierhin die Minuten seiner Akteure sehr gut verteilte, schickte nun seine Leistungsträger aufs Parkett – wobei an diesem Abend Nikos Zisis und Darius Miller nur in zivil auf der Bank saßen. Dabei war dafür allerdings Fabien Causeur. Der Franzose nahm im Schlussviertel das Heft des Handelns in die Hand, markierte im finalen Abschnitt acht seiner 16 Punkte und rettete Bambergs 88:78-Sieg über die Zeit.

Neben dem Franzosen Causeur, der zusätzlich sechs Assists verteilte, waren es in erster Linie Daniel Theis und Maodo Lô, die für den 13. Derbysieg in Serie verantwortlich waren. Theis lieferte sich unter den Körben ein intensives Duell mit Kresimir Loncar & Co. und war mit einem starken Double-Double aus 20 Punkten und zwölf Rebounds bester Bamberger. Spielgestalter Lô steuerte 17 Zähler und fünf direkte Korbvorlagen zum Erfolg bei. Obwohl Würzburg den zweiten Durchgang mit 50:43 für sich entscheiden konnte, ging Bamberg als verdienter Sieger vom Parkett. Zwar haderten die Mannen von Coach Andrea Trinchieri oft mit den Entscheidungen der Unparteiischen, waren dennoch in beinahe jeder Kategorie überlegen. Lediglich das Reboundduell ging für Brose Bamberg knapp mit 31:32 verloren.

Brose Bamberg: Theis (20 Punkte), Lô (17), Causeur (16), McNeal (10), Strelnieks (8), Melli (5), Veremeenko (4), Heckmann (4), Staiger (3), Radosevic (1), Kratzer

s.Oliver Würzburg: Stuckey (18), Odum (14), Loncar (14), Ulmer (12), Shakur (7), Cobbins (7), Lane (4), Hoffmann, Betz, Ugrai

Benjamin Strüh