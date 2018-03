Playoff-Zeit, schöne Zeit? Für ambitionierte Ice Tigers galt das in der Vergangenheit nicht unbedingt. Dieses Mal soll alles anders werden - wurde es zumindest beim 1:4 gegen abgezockte und in den entscheidenden Momenten zielstrebigere Kölner in Spiel eins der Viertelfinal-Serie aber nicht.