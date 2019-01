Während es am Valznerweiher weiterhin nasskalt bleibt, machen sich die Profis des 1. FC Nürnberg in der Sonne heiß für den Überlebenskampf in der Bundesliga. Neben der ein oder anderen interessanten Zweikampftechnik wurde der Ball auch auf Wunsch von Coach Michael Köllner mit der Hand gespielt. Geschwitzt wurde natürlich auch. Lust auf ein paar Bilder mit ordentlich Vitamin D? Und bitte!

Am dritten Tag in Benahavis taucht hinter den Bergen die spanische Sonne auf. Und dann die Gruppe fleißiger Lieschen, die den Spielplatz des FCN in dessen Trainigslager in einem formidablen Zustand hält. Im Anschluss wird geübt, geübt, geübt. Der Club will und muss im letzten Drittel - also vor dem Tor der Bundesliga-Konkurrenz - gefährlicher werden. Das macht sein Trainer auch im Pressegespräch deutlich. Bilder? Por favor!