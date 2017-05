Ab in die Bundesliga: Schwarz wird neuer Trainer bei Mainz 05

MAINZ - Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat einen neuen Trainer gefunden. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur übernimmt der bisherige U23-Trainer Sandro Schwarz den Posten.

Sandro Schwarz wird neuer Trainer bei Mainz 05. Foto: Jens Wolf, dpa



Zuvor hatte die Bild-Zeitung über die Personalie berichtet. Nach einer Mitteilung des Clubs vom Montagabend soll der Nachfolger von Martin Schmidt am Mittwoch um 13 Uhr vorgestellt werden. Die Pressekonferenz mit Sportdirektor Rouven Schröder und dem neuen Coach in der Opel Arena wird vom 05er.tv im Livestream übertragen.

Der 38-jährige Schwarz war zwar mit der 2. Mannschaft der Mainzer aus der 3. Fußball-Liga abgestiegen, genießt intern dennoch ein hohes Ansehen. Schon in den vergangenen Jahren hatte der FSV immer wieder interne Lösungen bei der Trainersuche gefunden. Der Verein hatte bereits Schmidt und auch den heutigen Dortmunder Thomas Tuchel zu ihren Cheftrainern befördert.

Mainz und Schmidt hatten sich nach der Saison einvernehmlich getrennt. "Martin Schmidt hat einen tollen Job gemacht und diesen Verein geprägt. Er hat den Verein in einer schwierigen Situation übernommen und danach direkt in die Europa League geführt", hatte Schröder erklärt. "Mit dem Klassenerhalt hat er jetzt noch einmal so etwas wie eine Mission erfüllt." Mainz hatte die Saison als Tabellen-15. abgeschlossen.

