Ab ins French-Open-Finale: Nadal lässt Thiem keine Chance

Wawrinka und Murray lieferten sich zuvor ein episches Halbfinal-Spektakel - vor 18 Minuten

PARIS - Rafael Nadal marschiert bei den French Open einfach weiter durch das Turnier. Auch Djokovic-Bezwinger Dominic Thiem konnte den Spanier in Paris nicht gefährden. Zum zehnten Titel bei seinem Lieblingsturnier fehlt Nadal jetzt nur noch ein Sieg gegen Stan Wawrinka.

Topfavorit Rafael Nadal ist bei den French Open ohne große Mühe ins Endspiel eingezogen. Der Spanier setzte sich am Freitagabend in Paris im Halbfinale gegen den Österreicher Dominic Thiem mit 6:3, 6:4, 6:0 durch und greift damit am Sonntag nach seinem zehnten Titel beim Sandplatz-Klassiker.

Im Finale bekommt es Nadal mit dem Schweizer Stan Wawrinka zu tun. Der Paris-Champion von 2015 rang in einem hochklassigen Halbfinale den Weltranglisten-Ersten Andy Murray aus Schottland nach 4:34 Stunden mit 6:7 (6:8), 6:3, 5:7, 7:6 (7:3), 6:1 nieder. Nadal benötigte für seinen Erfolg gegen Thiem dagegen nur 2:07 Stunden.

dpa