Ab nach Ingolstadt! Der HSV spielt bei Kellers Kellerkindern

St. Pauli hat Dresden zu Gast - Hält Unions Ungeschlagen-Serie?

INGOLSTADT - Erster gegen Letzter! Der Liga-Primus aus Hamburg ist heute bei den Schanzern am Ball. Die Ingolstädter, die mit Jens Keller als neuem Trainer aufwarten, wollen dem Tabellenführer auf eigener Spielwiese ebenso trotzen wie Darmstadt, das bei noch ungeschlagenen Berlinern gastiert. Patzt Union, könnte St. Pauli - das auf Platz vier lauert - auf den Relegationsrang springen. Bereits am Freitag baute Regensburg seine Ungeschlagen-Serie in Aue auf zehn Partien aus.

dpa