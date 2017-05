Ab nach Nürnberg! Rom ist für Görges rum

Muguruza macht dem Turnieraufenthalt in der Ewigen Stadt ein Ende - vor 1 Stunde

ROM - Bald ist sie beim WTA-Turnier in Nürnberg am Start. Zuvor hatte Julia Görges in Italien noch andere Pläne. Doch nun heißt es für Deutschlands Tennis-Ass "Arrivederci Roma" und auf zur Volleyshow an den Valznerweiher!

Im Achtelfinale war für Julia Görges Schluss. In diesem unterlag sie der spanischen French-Open-Gewinnerin Garbine Muguruza am Donnerstag in 1:47 Stunden mit 5:7, 4:6.