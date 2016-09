Rund 900 Fürther Fans kamen am Dienstag per Buskonvoi zum Frankenderby nach Nürnberg. Auf dem Parkplatz an der Großen Straße wartete ein großes Polizeiaufgebot. Der von den Kleeblatt-Ultras angeführte Anhang marschierte dann auch unter Polizeibegleitung zum Stadion. Dort warteten schon die Fans des 1. FC Nürnberg. Die Polizei sorgte jedoch für eine strikte Trennung der beiden Lager. Letztendlich kam es zu keinerlei Zwischenfällen bei der An- und Abreise. Erwartungsgemäß kam es rund um das Stadion jeweils zu Verkehrsbehinderungen. © Ralf Rödel