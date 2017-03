Siege gegen den 1. FC Nürnberg sind schön, zwei Siege gegen den FCN in einer Saison sind umso schöner! Die SpVgg Greuther Fürth schlägt den Club dank Zuljs Flatterball mit 1:0 - und zieht nun auch tabellarisch am Lokalrivalen vorbei. Jetzt sind Sie gefragt: Bewerten Sie den Frankenderby-Sieger!

Nach zwei Niederlagen in Folge wollte der FCN ausgerechnet in Fürth in die Erfolgspur zurück. Doch das Kleeblatt begann im 262. Frankenderby couragierter und setzte sich am Ende nicht unverdient durch. Jetzt sind Sie dran, geben Sie den geschlagenen Club-Jungs Noten!