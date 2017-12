Abschied der Nummer eins in Erlangen

Natali Gumbrecht spielte vier Jahre für den SC Uttenreuth Tennis, jetzt für Altenfurt - vor 9 Minuten

ERLANGEN - Im Sommer war sie noch Mittelfränkische Meisterin. In der Halle aber scheiterte Natali Gumbrecht, die bis zuletzt in der Tennis-Landesliga für den SC Uttenreuth angetreten war, im Halbfinale. Das Kapitel Erlangen und Erlanger Umland ist für die 32-Jährige damit erst einmal beendet.

Eine Überraschung war das Halbfinale der Mittelfränkischen Tennis-Meisterschaften in der Halle des Turnerbunds nicht. Natali Gumbrecht traf auf Alexandra Lutz. Beide Spielerinnen kennen sich sehr gut: "Das war meine Finalgegnerin im Sommer", sagt Gumbrecht. Und im Sommer, auf Sandplatz, hatte sie auch gewonnen. Es war der dritte Mittelfränkische Meister-Titel in Serie. In der Halle aber hatte Lutz den besseren Tag erwischt. "Viele haben gesagt: Sie hat ihr bestes Tennis gespielt." Gumbrecht hingegen kam nicht zu ihrem Spiel. Die 1:6, 3:6-Niederlage war deutlich.

Im Finale unterlag Lutz 2:6, 0:6, Sofia Markova vom TV Fürth 1860 war die neue Mittelfränkische Hallen-Meisterin. Natali Gumbrecht hatte die Erlanger Tennisplätze da längst verlassen — nicht nur die beim Turnerbund, auch die in Uttenreuth. "Ich habe vier Jahre beim SCU an Nummer eins gespielt. Bernd Kofler hatte mich zum Verein gelotst." Zweimal ist das Team aufgestiegen, von der Bezirks- bis in die Bayernliga.

"Wenn das Zugpferd geht"

Bernd Kofler hört auf (wie berichtet), "und wenn das Zugpferd fehlt, geht es nicht", sagt Gumbrecht. "Je höher man spielt, umso mehr geht es auch darum, gute Spieler zu holen." Dafür braucht es auch in der Bayernliga Geld, also Sponsoren. "Das funktioniert ohne Bernd nicht. Wir als Team können uns nicht um die Sponsorensuche kümmern."

Nicht mehr nur semiprofessionelle Spielerin, sondern auch Trainerin für Talente: Natali Gumbrecht. © Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Nicht mehr nur semiprofessionelle Spielerin, sondern auch Trainerin für Talente: Natali Gumbrecht. Foto: Foto: Klaus-Dieter Schreiter



Schon in den Jahren zuvor hatte Gumbrecht Angebote anderer Vereine, die sie aber immer abgelehnt hatte. Nun aber entschied sie sich für einen Wechsel zum TSV Altenfurt. Die Damen-Mannschaft spielt Bayernliga, die Damen 30 Regionalliga Süd-Ost. "Das Ziel dort ist die Meisterschaft. Und auch in der Bayernliga könnte der Aufstieg möglich sein."

Studium in den USA

Früher hat Gumbrecht bereits für den 1. FC Nürnberg in der Regionalliga gespielt, anschließend ging sie zum Studieren in die USA. "Dort hatte ich ein Stipendium. Ich konnte mir mein Studium durch Tennis finanzieren." Die Mischung aus Schule und Sport sei ihr immer schon wichtig gewesen. "In den USA war das sehr gut, ich konnte Leistungssport betreiben." Vor ihrem Auslandsaufenthalt hatte Gumbrecht "an den Top 100 gekratzt". Im National Ranking der USA belegte sie Platz sieben.

Seit viereinhalb Jahren ist die Fränkin nun zurück. In diesem Jahr allerdings ist sie in der Rangliste von Platz 146 auf 226 abgerutscht. "Das passiert, wenn man nicht genügend Turniere spielt. Wer mehr Turniere spielt, hat einen Vorteil."

Doch die 32-Jährige ist nicht mehr nur Spielerin, sie trainiert mittlerweile auch andere Talente in der Region. "Ich arbeite als Spielerin semiprofessionell, weil ich auch Training gebe. Für mich ist es da allerdings schwierig, von Trainerin auf Spielerin umzusteigen."

Mit dem Halbfinale zufrieden

Besonders in der Halle merke man, wer im Vorfeld mehr trainiert habe. Zuletzt konnte Gumbrecht allerdings nicht so oft üben wie nötig. "Deshalb bin ich mit dem Halbfinale schon zufrieden, auch wenn mich die Niederlage ärgert." In der kommenden Saison will sich die ehemalige Uttenreutherin wieder besser vorbereiten. Dauerhaft bei den Ü30-Seniorinnen mitspielen will sie noch nicht, solange sie noch in der offenen Klasse Erfolge feiern kann.

"Meine Ziele sind wieder eine 7:0-Bilanz in der Mannschaft oder die Mittelfränkische Meisterschaft. Ich bin froh, dass ich noch so mithalten kann." Beim Turnier in Erlangen war Gumbrecht die zweitälteste Spielerin. "Andere sind 16 Jahre alt, Alexandra (Lutz, d. Red.) ist elf Jahre jünger als ich. Andere können zudem fast jeden Tag trainieren. Ich profitiere eher von meinem variablen Spiel. Der Ehrgeiz, die Leistungsklasse eins zu behalten, ist aber da."

Fernziel Ü30-Meisterschaft

Ein Fernziel könnte die Deutsche Meisterschaft der Ü30 sein, aber auch europaweite Turniere in dieser Altersklasse. "Es wäre aber auch reizvoll, noch einmal in der Regionalliga zu spielen", sagt Gumbrecht. Mit ihrem neuen Verein könnte der Aufstieg gelingen — gemeinsam mit drei anderen Uttenreutherinnen. "Nachdem beim SCU Schluss war, ist fast die halbe Mannschaft mit mir gewechselt."

Sollte Natali Gumbrecht also in die Region zurückkehren, dann nur für eine Meisterschaft. Und nur, um zu gewinnen.

KATHARINA TONTSCH