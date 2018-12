Die SpVgg Greuther Fürth hat das letzte Auswärtsergebnis in Berlin auch in Köln wiederholt. Nach 90 frustrierenden Minuten hieß es 0:4. Für die bockstarken Geißböcke scheint die Rückkehr in die erste Liga nur noch Formsache. Die Fürther wiederum machten es bis zum Platzverweis für Maximilian Bauer gar nicht schlecht, aber halt auch nicht gut genug. © Sportfoto Zink / WoZi