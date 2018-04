Abstieg, na und? Hector hält dem FC die Treue

Nationalspieler verlängert beim Bald-Wohl-Zweitligisten - vor 21 Minuten

KÖLN - Jonas Hector wird dem 1. FC Köln trotz des bevorstehenden Abstiegs in die 2. Bundesliga treu bleiben und hat seinen langfristigen Vertrag sogar überraschend verlängert.

Er geht voran, auch wenn es runter geht: Jonas Hector setzt ein Zeichen und spielt auch in Zukunft für Köln. © dpa



Er geht voran, auch wenn es runter geht: Jonas Hector setzt ein Zeichen und spielt auch in Zukunft für Köln. Foto: dpa



Der 27 Jahre alte Defensivspieler unterschrieb für weitere zwei Jahre bis 2023 und gab ein klares Bekenntnis zum FC ab. An Hector hatten die deutschen Topklubs FC Bayern München und Borussia Dortmund Interesse gezeigt.

"Es wäre problemlos möglich gewesen, nach dieser Saison zu einem anderen Verein zu wechseln, aber für mich fühlte sich das nicht richtig an", sagte Hector. "Ich gehöre zum FC und will mit dem Team und unseren Fans im Rücken in der neuen Saison wieder voll angreifen." Sport-Geschäftsführer Armin Veh sagte: "Jonas ist ein außergewöhnlicher Spieler und ein außergewöhnlicher Mensch, wie es sie im heutigen Profifußball selten gibt."

dpa