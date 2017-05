Abstiegsdrama! HSV rettet sich, Wolfsburg muss zittern

HAMBURG - Verrückte Szenen am letzten Spieltag! Kurz vor Schluss gelingt dem Hamburger SV der Treffer zum Klassenerhalt, in die Relegation muss dafür der VfL Wolfsburg. Der 1. FC Köln qualifiziert sich für die Europa League, Borussia Dortmund sichert sich Rang drei.

Hamburg darf feiern! Der HSV bleibt der Bundesliga-Dino und spielt ein weiteres Jahr im Fußball-Oberhaus. © Fabian Bimmer / REUTERS



Hamburger SV - VfL Wolfsburg 2:1 (1:1)

Der Hamburger SV hat sich dank Luca Waldschmidt erneut vor dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga gerettet und den VfL Wolfsburg in die Relegation befördert. Dank des ersten Bundesliga-Treffers seines Jokers in der 88. Minute gewannen die Hanseaten am Samstag 2:1 gegen die Niedersachsen. Zuvor hatte Robin Knoche (24.) für den VfL und Filip Kostic (32.) für den HSV getroffen.

Die Gäste, die erstmals seit zehn Jahren an der Elbe verloren, müssen nun am 25. und 29. Mai gegen den Zweitliga-Dritten um den Liga-Verbleib kämpfen. Dem HSV bleibt ein dritter Relegations-Krimi nach 2014 und 2015 erspart.

Borussia Dortmund - Werder Bremen 4:3 (2:1)

Borussia Dortmund hat am Ende einer schwierigen Bundesliga-Saison das wichtigste Ziel erreicht und eine gelungene Generalprobe für das DFB-Pokalfinale gefeiert. Begleitet von anhaltenden Spekulationen über die Zukunft von Trainer Thomas Tuchel verteidigte der Revierclub mit einem spektakulären 4:3 über Werder Bremen den dritten Tabellenplatz.

Damit qualifizierte sich der BVB auf direktem Weg für die Champions League. Vor 81.360 Zuschauern im ausverkauften Signal Iduna Park sorgten Marco Reus (32./75. Foulelfmeter) und Pierre-Emerick Aubameyang (42./89. Foulelfmeter) für das Dortmunder Happy End.

FC Bayern München - SC Freiburg 4:1 (1:0)

Ein ganz Großer sagt Servus: Philipp Lahm absolvierte gegen den SC Freiburg sein letztes Spiel. © AFP



Meister FC Bayern hat den überschwänglich gefeierten Kapitän Philipp Lahm als Sieger verabschiedet und sich standesgemäß auf die große Party mit der Schale eingestimmt.

Bei ihrem Saisonfinale mit der Ehrung für die 27. deutsche Fußball-Meisterschaft gewannen die Münchner am Samstag gegen den SC Freiburg dank Arjen Robben (4. Minute), Arturo Vidal (74.), Franck Ribéry (90.+1) und Joshua Kimmich (90.+4) mit 4:1.

1. FC Köln - FSV Mainz 05 2:0 (1:0)

Das Europacup-Comeback nach einem Vierteljahrhundert ist perfekt: Dank Nationalspieler Jonas Hector und Yuya Osako hat der 1. FC Köln eine starke Saison gekrönt und erstmals seit 1992 den Einzug in den Fußball-Europapokal geschafft.

Nach dem abschließenden 2:0 gegen Mainz 05 beendeten die Kölner ihre beste Saison seit 25 Jahren sogar als Fünfter und sind direkt für die Gruppenphase der Europa League qualifiziert. Hector brachte den FC mit seinem ersten Ligatreffer seit mehr als zwei Jahren in Führung (43.), Oskao erlöste die verkrampft spielenden Kölner (87.).

1899 Hoffenheim - FC Augsburg 0:0

Der FC Augsburg spielt ein weiteres Jahr erstklassig - 1899 Hoffenheim hat die direkte Qualifikation für die Champions League verpasst. Den bayerischen Schwaben genügte nach einem starken Schlussspurt im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga am Samstag ein 0:0 in Sinsheim, um nicht auf Relegationsrang 16 abzurutschen.

Die zu Hause in dieser Saison ungeschlagenen Hoffenheimer kamen nach einer enttäuschenden Vorstellung vor 30.150 Zuschauern nicht über den Punktgewinn hinaus.

Hertha BSC - Bayer Leverkusen 2:6 (0:3)

Hertha BSC hat den direkten Sprung in die Europa League vorerst verpasst. Zwar beendeten die Berliner nach einem klaren 2:6 (0:3) im eigenen Stadion gegen Bayer Leverkusen die Saison auf Platz sechs. Doch wenn Eintracht Frankfurt am kommenden Samstag das DFB-Pokalfinale gegen Borussia Dortmund gewinnt, muss der Hauptstadtclub wie bereits im Vorjahr schon in der Qualifikation für die Europa League ran.

Der Berliner Bundesligist muss dem BVB die Daumen drücken. Denn bei einem Dortmunder Sieg könnte Hertha als Sechster der Fußball-Bundesliga direkt in der Gruppenphase starten.

Eintracht Frankfurt - RB Leipzig 2:2 (0:1)

Eintracht Frankfurt hat sich mit einem furiosen Schlussspurt Selbstvertrauen für das DFB-Pokalfinale geholt und Aufsteiger RB Leipzig die Krönung einer überragenden Premierensaison in der Fußball-Bundesliga ein wenig vermasselt. Eine Woche vor dem Cup-Showdown mit Borussia Dortmund kamen die Hessen gegen den Vizemeister nach einem 0:2-Rückstand noch zu einem 2:2.

Vor 51.000 Zuschauern trafen Jesus Vallejo in der 83. Minute und Danny Blum (90.) für die Hessen. Marcel Sabitzer (25.) und Yussuf Poulsen (56.) hatten Leipzig in Führung gebracht.

FC Ingolstadt - FC Schalke 04 1:1 (1:1)

Der wackere FC Ingolstadt hat bei seiner Abschiedsvorstellung aus der Fußball-Bundesliga einen Sieg gegen den FC Schalke 04 verschenkt.

Beim 1:1 am Samstag hatte Angreifer Dario Lezcano den Siegtreffer in der 64. Spielminute auf dem Fuß. Der Fußball-Nationalspieler aus Paraguay scheiterte jedoch mit einem Foulelfmeter am besten Schalker, Torwart Ralf Fährmann.

Borussia Mönchengladbach - SV Darmstadt 98 2:2 (0:0)

Borussia Mönchengladbach hat die letzte theoretische Chance auf einen internationalen Startplatz verpasst. Die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking kam am Samstag zum Saisonausklang in der Fußball-Bundesliga gegen Absteiger SV Darmstadt 98 über ein 2:2 nicht hinaus und erreichte damit in der Endabrechnung nur Platz neun. Lediglich Platz sieben hätte noch zur Qualifikation für die Europa League reichen können.

