Achtelfinalticket gelöst: Kolumbien und James jubeln erneut

Für den Vereinskollegen Robert Lewandowski ist das Turnier hingegen beendet - vor 50 Minuten

MOSKAU - Kolumbien und Japan haben sich in der Vorrunden-Gruppe H für das WM-Achtelfinale qualifiziert. Dagegen ist die DFB-Auswahl nach dem frühen WM-Aus zurück in Deutschland. Bundestrainer Löw will erst nach einer Analyse über seine Zukunft entscheiden.

Nach der Gala gegen Polen legten die Spieler nach: Kolumbien um Bayern-Star James zieht bei der WM ins Achtelfinale ein. © Gregorio Borgia/AP/dpa



Nach der Gala gegen Polen legten die Spieler nach: Kolumbien um Bayern-Star James zieht bei der WM ins Achtelfinale ein. Foto: Gregorio Borgia/AP/dpa



Die Teams aus Kolumbien und Japan haben sich bei der Fußball-WM in Russland für das Achtelfinale qualifiziert. Nach dem 1:0 (0:0) über Senegal am Donnerstag in Samara durch das Tor von Yerry Mina (74.) schlossen die Südamerikaner die Gruppe H als Tabellenführer ab. Zudem gelang auch den Japanern trotz einer 0:1 (0:0)-Niederlage gegen Polen nach einem Tor von Jan Bednarek (59.) als Gruppenzweiter der Sprung in die K.o.-Runde. Dabei profitierten die Asiaten als erstes Team dieser WM von der Fairplay-Wertung. Die geringere Zahl an Gelben Karten gab im Vergleich zu den punkt- und torgleichen Senegalesen den Ausschlag zugunsten der Japaner.

DFB-Tross zurück in Deutschland

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist nach dem WM-Aus zurück in Deutschland. Die Sondermaschine landete am Donnerstagnachmittag auf dem Frankfurter Flughafen. Bundestrainer Joachim Löw kündigte an, dass er erst nach einer eingehenden Analyse über mögliche persönliche Konsequenzen entscheiden wolle. Das bestätigte auch Oliver Bierhoff. "Wir werden täglich in Kontakt sein", sagte der DFB-Teammanager. Ende nächster Woche werde man zusammenkommen und dann weiterdiskutieren.

Bilderstrecke zum Thema Ernste Blicke, getrübte Stimmung: DFB wieder auf deutschem Boden Es sind Bilder, die jeden deutschen Fußballfan aus tiefstem Herzen schmerzen. Nach dem historischen WM-Aus nach der Vorrunde ist die Mannschaft am Donnerstagnachmittag wieder in Frankfurt gelandet. Spielern und Betreuern war der Schock noch deutlich anzusehen. Hier kommen alle Bilder.



dpa