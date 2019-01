Adios Andalusien! Alle Bilder aus dem Club-Camp

Am Samstag geht's für einen frustrierenden FCN zurück nach Franken - vor 51 Minuten

BENAHAVIS - Der Plan war klar formuliert: In Benahavis, diesem hansmeyergeschädigten Bergdorf in der Nähe von Marbella, wollte der FCN dafür sorgen, dass er die eh schon schwierige Mission Klassenerhalt etwas hoffnungsvoller angehen kann. Nach den Trainings-und-Testspieltagen im schönen Spanien scheinen die Aussichten für den Tabellenletzten jedoch nicht besser geworden. Hier gibt's alle Bilder!

Bilderstrecke zum Thema Schlimmes Spiel, schönes Tor: FCN muss sich Belgiern beugen Mal wieder ein Torwartfehler, mal wieder eine schlechte Chancenverwertung und wieder kein Sieg. Auch gegen den Tabellenvorletzten aus Belgien schafft es der Club nicht, zu überzeugen. Einzig Kubo und Löwen haben eine Szene, bei der man sich als Fan eine Wiederholung gewünscht hätte.



Bilderstrecke zum Thema Club-Trainingslager: Taktik-Feinschliff an Tag acht Bevor es am Samstag zurück in das verschneite Frankenland geht, gab es am Freitagvormittag die vorletzte Trainingseinheit auf spanischem Boden. Taktisches Feintuning verordnete Köllner seinen Kickern bei gewohnt gutem Wetter.



Bilderstrecke zum Thema Technik, Taktik und ein Brummschädel: Tag sieben im FCN-Lager Nach einer Videoanalyse im Zeichen der Taktik hieß es Gewalt vs. Gefühl beim Freistoßtraining. Neun gegen neun - Erras prallt mit Zrelak zusammen und muss das Training frühzeitig beenden. Fünf gegen fünf, elf gegen elf und ein Haufen Bilder.



Bilderstrecke zum Thema Zweikämpfe, Sonne und Entscheidung: Tag sechs im Club-Camp Wir schreiben Tag sechs im Wintertrainingslager des 1. FC Nürnberg. Neben der ein oder anderen Taktikbesprechung, legte sich Trainer Michael Köllner bei einer Personalie für die Rückrunde fest. Bilder aus der Sonne? Kommen jetzt!



Bilderstrecke zum Thema Trainingslager Tag fünf: Strahlende Sonne und großes Tennis Rückwärts-Kopfball und Fallrückzieher - an Tag fünf war in Andalusien die hohe Kunst der Akrobatik bei den Club-Spielern gefragt. In der spanischen Sonne wurden Reaktion, Konzentration und Technik beim Fußballtennis geschult. Hans Meyer hätte heute sicherlich seinen Spaß gehabt.



Bilderstrecke zum Thema Rangeln, Handball, Taktik-Kniffe: Club gibt sich an Tag vier gelöst Während es am Valznerweiher weiterhin nasskalt bleibt, machen sich die Profis des 1. FC Nürnberg in der Sonne heiß für den Überlebenskampf in der Bundesliga. Neben der ein oder anderen interessanten Zweikampftechnik wurde der Ball auch auf Wunsch von Coach Michael Köllner mit der Hand gespielt. Geschwitzt wurde natürlich auch. Lust auf ein paar Bilder mit ordentlich Vitamin D? Und bitte!



Bilderstrecke zum Thema Greenkeeper, Reden, Abschlüsse: Tag drei des FCN in Spanien Am dritten Tag in Benahavis taucht hinter den Bergen die spanische Sonne auf. Und dann die Gruppe fleißiger Lieschen, die den Spielplatz des FCN in dessen Trainigslager in einem formidablen Zustand hält. Im Anschluss wird geübt, geübt, geübt. Der Club will und muss im letzten Drittel - also vor dem Tor der Bundesliga-Konkurrenz - gefährlicher werden. Das macht sein Trainer auch im Pressegespräch deutlich. Bilder? Por favor!



Bilderstrecke zum Thema Kamelle, Köllner, Könige: Tag zwei in Benahavis ist besonders Was war da los am zweiten Tag des Trainingslagers an der Costa del Sol? Jede Menge! Der Köllner-Club probt im Bergdorf Benahavis in der Sonne Südspaniens am Vormittag in drei Gruppen. Dann gibt's Essen, Gespräche und die nächste Übungseinheit. Beendet wird diese von drei Himmelsboten und einer fetten Fiesta. Bilder aus der andalusischen Zweitheimat des Almeisters? Vamos, hier kommen sie!



Bilderstrecke zum Thema Hola, FCN! Nürnbergs Klassenkämpfer trainieren auch nachts Acht Tage Schuften in Spanien! Der Club ist im Hinterland von Marbella angekommen. Von den Annehmlichkeiten des Hotels, in dem der akut abstiegsgefährdete Altmeister die kommenden Tagen zu Gast ist, bekamen Nürnbergs Trainingslageristen zunächst einmal wenig mit. Nachdem alle Koffer verräumt und die von Zeugwart Marko Riegel perfekt vorbereiteten Arbeitsutensilien in Gebrauch genommen waren, bat Michael Köllner zu einer der spätesten Trainingseinheiten in der Geschichte des FCN. Dass es auch in Benahavis kalt wird, wenn es dunkel wird - eine länderübergreifende Volksweisheit -, wurde spätestens da auch Edgar Salli klar.



Bilderstrecke zum Thema Komfort an der Costa del Sol: Hier powern die Club-Stars Sonne pur, ein riesiger Pool und Berglandschaften wie gemalt - das Leben in Benahavis könnte so schön sein, wenn man nicht gerade als Tabellenletzter zur Vorbereitung auf die Rückrunde gastiert. Die Club-Spieler dürfen sich in ihren Pausen dennoch auf eine luxuriöse Wellness-Oase freuen.



apö