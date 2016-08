Aero Club Fürth hat vier neue Piloten

Cadolzburger Verein hat weitere Flugschüler ausgebildet - vor 1 Stunde

CADOLZBURG - Gleich vier Flugschüler des Aero Club Fürth (ACF) haben ihren Flugschein erworben.

Die Prüflinge und ihre Lehrer (hinten von links): Werner Hager, Jens Kürten, Fluglehrer Michael Weidenfelder, Luftamt-Prüfer Werner Schwanitz, Ausbildungsleiter Bernd Tauber. Vorne von links: die Prüflinge Corinna Jacobi und Rafael Rube. © Foto: privat



Die vier mehr oder weniger jungen Nachwuchspiloten haben zum Ende der Sommerflugwochen auf dem Fluggelände Seckendorf bei Cadolzburg mit der praktischen Prüfung des Luftamts Nordbayern ihre fliegerische Ausbildung beendet.

„Normalerweise ist das nichts Außergewöhnliches im Aero Club Fürth“, sagt Ausbildungsleiter Bernd Tauber. Doch diesmal fiel das Quartett der Prüflinge Corinna Jacobi, Jens Kürten, Werner Hager und Rafael Rube mit dem Altersdurchschnitt etwas aus dem üblichen Rahmen.

Der 63-jährige Hager, seit zwei Jahren Flugschüler im ACF, stellte eindrucksvoll unter Beweis, dass man das Segelfliegen auch im fortgeschrittenen Alter lernen kann. Er erfüllte sich seinen Traum vom Fliegen ohne Motorkraft fast zeitgleich mit dem Einstieg in die Rentnerphase. Jetzt habe er wenigstens viel Zeit für sein Hobby, freut sich der frisch lizenzierte Luftfahrer.

Ganz anders sieht es bei der Schülerin Corinna Jacobi aus, der zurzeit jüngsten Pilotin des ACF im Besitz eines Luftfahrerscheins. Sie durfte im Alter von 15 Jahren in einem Segelflugzeug mitfliegen und war so fasziniert vom lautlosen Gleiten am Himmel, dass sie spontan den Entschluss fasste: „Das will ich selbst lernen!“

Auch sie hat ihren Traum verwirklicht und hält nun mit 18 Jahren die Pilotenlizenz in Händen. Gerade rechtzeitig, stellt sie erleichtert fest, weil ab dem Ende der Sommerferien erst mal wieder die Schule im Vordergrund steht mit dem Abitur im nächsten Jahr.

Vom PC ins Cockpit

Die praktische Ausbildung zum Segelflieger dauert im Durchschnitt etwa zwei Jahre und wird im ACF ausschließlich ehrenamtlich von Ausbildungsleiter Bernd Tauber und seinem Fluglehrerteam betreut.

Etwas schneller durchlief der dritte Prüfungsaspirant Jens Kürten die Schulungsphase. Der 27-jährige angehende Physiker begann Ende Mai vergangenen Jahres mit der Segelflugausbildung, nachdem er bereits als Kind viel Zeit mit dem Flugsimulator am PC verbracht und sich mit dem Modellfliegen beschäftigt hatte. Dann beschloss er, nicht mehr nur vom Fliegen zu träumen, sondern seinen Flugschein zu machen.

Vervollständigt wurde das erfolgreiche Quartett von Rafael Rube, dem 25-jährigen Referenten für Motorflug im ACF. Seinen Luftfahrerschein für Segelflug hat er schon seit einigen Jahren in der Tasche, jetzt absolvierte er noch zusätzlich die Prüfung zum Motorseglerpiloten.

fn