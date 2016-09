Aguero zerstört Gladbach - Dortmund lässt's krachen

Der Champions-League-Mittwoch: Bayer verspielt Zwei-Tore Führung - vor 2 Stunden

WARSCHAU - Borussia Dortmund ist mit einem Rekordsieg in die neue Champions-League-Saison gestartet. In Leverkusen gab es nach früher Zwei-Tore-Führung lange Gesichter. Noch unangenehmer geriet Gladbachs zweiter Anlauf bei Manchester City.

Achtung, Aguero! Gegen den argentinischen Angreifer von City fand Gladbach kein Gegenmittel. © Reuters/Carl Recine



Manchester City - Borussia Mönchengladbach 4:0 (2:0)

Chancenlos in der Königsklasse gegen den früheren Bayern-Coach Pep Guardiola, das Manchester-City-Starensemble und speziell Sergio Agüero. Einen Tag nach der Absage wegen eines heftigen Unwetters ging Borussia Mönchengladbach im beeindruckenden Offensivpressing der Citizens beim 0:4 (0:2) durch drei Aguero-Tore unter.

Damit hat sich die schwierige Champions-League-Dienstreise der Fußball-Elf vom Niederrhein endgültig zum Negativerlebnis wie 2015/16 entwickelt - und der Druck vor dem Heimspiel am 28. September gegen den FC Barcelona ist groß. Sergio Aguero machte es dem fünfmaligen deutschen Meister vor den nur etwa 40.000 Zuschauern im Etihad Stadium besonders schwer.

Der 28 Jahre alte argentinische Star-Angreifer sorgte in seinem 78. Europacupspiel in der 9. Minute aus kurzer Entfernung für das 1:0, legte in der 28. Minute per Foulelfmeter seinen 46. Treffer in einem Europapokalmatch nach und machte mit dem 3:0 (77.) alles klar. Den Schlusspunkte setzte Kelechi Iheanacho (90.+1).

Legia - Dortmund 0:6 (0:3)

Frühe Tore, absolute Dominanz und ein Mario Götze im Aufwind: Borussia Dortmund hat sich mit seinem höchsten Champions-League-Sieg nach einem Jahr Pause furios zurückgemeldet und Trainer Thomas Tuchel ein erfolgreiches Königsklassen-Debüt beschert.

Beim 6:0 (3:0) über Außenseiter Legia Warschau machte der BVB am Mittwoch gleich einen großen Schritt auf dem Weg in Richtung Achtelfinale und sammelte zugleich kräftig Selbstvertrauen für das in zwei Wochen anstehende schwere Gruppenspiel gegen Titelverteidiger Real Madrid.

Rückkehrer Götze per Kopf (7.), Sokratis (16.) und Marc Bartra (18.) sorgten bereits frühzeitig für klare Verhältnisse. Der starke portugiesische Europameister Raphael Guerreiro (51.), der eingewechselte Gonzalo Castro (76.) und Pierre-Emerick Aubameyang (87.) sorgten gar für den höchsten Erfolg der Schwarz-Gelben in Europas Elite-Liga.

Bayer Leverkusen - ZSKA Moskau 2:2 (2:2)

Trotz eines Blitzstarts mit zwei frühen Toren hat Bayer Leverkusen zum Auftakt der Champions League einen Sieg verpasst. Der Fußball-Bundesligist musste sich am Mittwochabend gegen den russischen Meister ZSKA Moskau mit einem enttäuschenden 2:2 (2:2)-Remis begnügen.

Da sah es noch gut aus für die Werkself: Hakan Calhanoglu trifft zum 2:0. © A3508/_Rolf Vennenbernd



Die schnellen Treffer von Admir Mehmedi (9. Minute) und Hakan Calhanoglu (15.) reichten Bayer nicht für den angestrebten ersten Erfolg in der Vorrundengruppe E, in der Englands Topclub Tottenham Hotspur und die AS Monaco die weiteren Gegner sind. Binnen drei Minuten brachten Alan Dsagojew (36.) und Roman Eremenko (38.) Moskau zurück in die bis dato einseitige Partie.

"Wir sind alle enttäuscht, die Zuschauer auch - und das zurecht", gestand Keeper Bernd Leno. "Es war viel, viel mehr drin, wir haben das Spiel aus der Hand gegeben", konstatierte er. So überlegen die Leverkusener angefangen hatten, so stark ließen sie Ende der ersten Halbzeit ohne ersichtlichen Grund nach. Den zu diesem Zeitpunkt gefühlt schon geschlagenen Russen reichten zwei simple Aktionen, um für Stille in der mit 23.459 Zuschauern besetzten Arena zu sorgen.

