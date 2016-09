Aigner ist verletzt: Den Löwen fehlt ihr Leader

Das Knie! Sechzger-Kapitän reist nicht nach Nürnberg

MÜNCHEN - Dieser Verlust tut dem Club-Gegner weh! Wenn der TSV 1860 München am Montag (20.15 Uhr, im Live-Ticker auf nordbayern.de) in Nürnberg antritt, wird Stefan Aigner nicht dabei sein. Der Kapiän, der nach seiner seiner Rückkehr nach Gießing der Erfolgsgarant der Sechzger war, hat sich am Knie verletzt.

Fußball: 2. Bundesliga, TSV 1860 München - DSC Arminia Bielefeld, 2. Spieltag am 14.08.2016 in Allianz Arena, München (Bayern). Stefan Aigner (r) von 1860 und Julian Börner von DSC Arminia Bielefeld kämpfen um den Ball. Foto: Peter Kneffel/dpa (Wichtiger Hinweis: Aufgrund der Akkreditierungsbestimmungen der DFL ist die Publikation und Weiterverwertung im Internet und in Online-Medien während des Spiels auf insgesamt fünfzehn Bilder pro Spiel begrenzt.) +++(c) dpa - Bildfunk+++ © A3216/_Peter Kneffel



Ohne Stefan Aigner wird‘s für die Löwen in Nürnberg nicht leichter. Der gebürtige Münchner, der in der Sechzger-Jugend groß wurde und nach 121 Bundesliga-Spielen für Eintracht Frankfurt unlängst nach Gießing heimkehrte, ist bei den Oberbayern mehr als nur eine Identifikationfigur.

In der noch jungen Saison war der Offensivquirl dafür verantwortlich, dass die Blauen nach der Auftaktpleite in Fürth rasch in die Spur fanden. Den Siegtreffer beim sich anschließenden 1:0 gegen Bielefeld markierte Aigner selbst. Und auch im Pokal gegen Karlsruhe war es der inzwischen 29-Jährige, der die Löwen durch ein Tor und einen Assist an seinem Geburtstag in die nächste Runde hievte. “Wir sind seit drei Spielen ungeschlagen, haben vier Punkte in der Liga und sind im Pokal weiter", resümierte Aigner zuletzt also.

Für das Spiel in Nürnberg hatte sich der Blondschopf schicherlich auch einiges vorgenommen. Doch im Abschlusstraining verletzte sich Münchens Führungsspieler nun am Knie. Statt nach Nürnberg geht‘s für den Löwen-Kapitän am Montag zur MRT-Untersuchung.

apö