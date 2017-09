Na, das war doch mal ein überzeugender Auftritt! Das Kleeblatt kann also doch noch Fußball spielen und schlägt Düsseldorf mit 3:1. Jetzt sind Sie an der Reihe: Benoten Sie die Fürther Profis!

Die Falcons feilen weiter an einem Sieg im heimischen Testturnier: Am Sonntag schlugen Nürnbergs beste Basketballer den USK Prag mit 89:84. Die Bilder!

Unglaublich. Mit einem 6:1-Sieg gegen Duisburg hat der 1. FCN am Samstag jegliche Erwartungen der Fans übertroffen. Heftiges Jubeln und große Euphorie unter den Fans. Doch was war der Grund für diesen haushohen Sieg? Wir haben uns im Café Garage umgehört - unter Cluberern.

Drei Spiele, drei Siege - den Auftakt der Thomas Sabo Ice Tigers in die neue Spielzeit hätte man sich nicht besser vorstellen können. Am Sonntag geht es gleich weiter, bei den Kölner Haien können die Wilson-Jungs die Tabellenführung verteidigen. NZ-Sportredakteur Florian Jennemann verrät, was in der Domstadt gefragt ist.