Akademiker-Treff im Keller: Die Falcons sind in Ulm gefordert

Für Nürnbergs Zweitliga-Basketballer zählt nur ein Sieg - Neuzugang Dallier dabei - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Sonntag haben Nürnbergs Zweitliga-Basketballer die große Chance, sich eine hervorragende Ausgangslage im Abstiegskampf zu sichern. Oder sich in eine deutlich kompliziertere Ausgangslage zu bringen. Gegner in Ulm ist für die Falcons dann die Orange Academy (17 Uhr, www.airtango.live).

Für Marvin Omuvwie und die Nürnberg Falcons steht am Sonntag in Ulm eines der wichtigsten Saisonspiele an. © Sportfoto Zink/WoZi



Was bisher geschah: Dass die Nürnberg Falcons gegen Crailsheim ihre Ausgangslage im Abstiegskampf verbessern würden, hatte niemand erwartet. Die 46:74-Niederlage gegen den Tabellenführer der zweiten Liga fiel noch nicht einmal zu hoch aus, dem Selbstvertrauen wird das aber nicht nachhaltig geschadet haben.

Crailsheim ist derzeit nicht der Maßstab für die Mannschaft von Ralph Junge, die in den Wochen zuvor den wichtigen Sieg gegen Ehingen einfahren konnte und in Hagen überraschte. Nun geht es gegen die Ulmer Nachwuchs-Akademie (bislang drei Siege), die den Falcons (vier Siege) den 13. Platz streitig machen will.

Wer fehlt: Virgil Matthews. Zwar kann der Point Guard, der bis zum vergangenen Wochenende noch nie ein Spiel in seiner Profi-Karriere verpasst hat, schon wieder werfen, von Basketball spielen kann aber noch nicht die Rede sein. Weil auch die Ärzte nicht seriös bewerten können, wie lange dieser Zustand noch andauert, sind die Falcons noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv geworden.

Alle Augen auf: Anthony Dallier. An der University of Yale hat der Guard bereits erfahren, wie es sich anfühlt, nach einem großen Sieg das Netz eines Basketballkorbs abzuschneiden. In Nürnberg soll er nun erst einmal das Spiel der Falcons sortieren und Nils Haßfurther als Point Guard entlasten.

Nebenbei bemerkt: Es ist nicht unbemerkt geblieben, dass in Nürnberg sehr junge und sehr talentierte Basketballer unter der Vertrag stehen, die sich nicht nur mit viel Einsatzzeit in der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga (NBBL) zufrieden geben. Nils Haßfurther und Matthew Meredith sind auch bei den Herren in der Pro A feste Stützen, in der NBBL sind sie das ohnehin schon etwas länger.

Nun wurden sie für das Allstar-Spiel am 30. Januar in Göttingen nominiert und weil die beiden 18 und 17 Jahre jungen Männer sicher noch nicht allzu viel Fahrpraxis haben, trifft es sich ganz gut, dass Markus Lempetzeder, der U19-Trainer der Falcons, gleich mitnominiert wurde.

Teamcheck: Die Orange Academy hat sich am vergangenen Spieltag ebenfalls eine Klatsche abgeholt, allerdings in Trier, die ebenfalls in der unteren Tabellenhälfte stehen. Mit 66:102 kamen sie unter die Räder, unterschätzen, sagt Ralph Junge, sollte seine Mannschaft den Gegner aber natürlich nicht. Ulm ist relativ heimstark, sie haben ebenfalls sehr talentierte und noch relativ junge Basketballer, "eine schöne Mannschaft" nennt Nürnbergs Trainer sie und hofft trotzdem darauf, dass die Falcons eine Vorentscheidung um den Verbleib in der Liga schaffen.

