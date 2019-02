Alaba entscheidet's! Bayern erhöht den Druck in Augsburg

AUGSBURG - Aufpassen, BVB! Der FC Bayern München hat den Rückstand auf Borussia Dortmund, am Montag in Nürnberg zu Gast, weiter verkürzt.

David Alaba bescherte den Bayern in der Fuggerstadt einen enorm wichtigen Dreier. © Angelika Warmuth/dpa



FC Augsburg - FC Bayern München 2:3 (2:2)

Der Rekordmeister setzte sich am Freitagabend zum Auftakt des 22. Bundesliga-Spieltages mit 3:2 beim abstiegsbedrohten FC Augsburg durch und liegt nur noch zwei Punkte hinter dem BVB, der erst am Montag beim Schlusslicht aus Nürnberg antritt. Leon Goretzka unterlief nach 13 Sekunden das schnellste Eigentor der Bundesliga-Geschichte. Kingsley Coman (17./45.+3 Minute) und David Alaba (53.) sicherten vor 30.660 Zuschauer mit ihren Toren aber noch den Bayern-Sieg.

Augsburg war durch Dong-Won Ji (23.) sogar noch ein zweites Mal in Führung gegangen, bleibt nach der Niederlage als 15. aber nur knapp vor den Abstiegsrängen. Am Dienstag spielen die Münchner in der Königsklasse ihr Achtelfinal-Hinspiel in Liverpool.

dpa