Der 1. FC Nürnberg holt sich in der Nachspielzeit doch noch einen Punkt in Bremen und geht nicht leer aus. Der Jubel in der Nürnberger Kneipe "Garage" war dementsprechend groß. Die Club-Fans haben bis zum Schluss mitgefiebert und gezittert. Wir haben sie zum Auswärtsspiel befragt.

Es ist eine Punkteteilung, mit welcher der Club bestimmt gut leben kann: Beim Remis in Bremen befand sich der FCN zur Pause nicht unverdient im Hintertreffen. Erst in der zweiten Hälfte entwickelte das Köllner-Kollektiv mehr Durchschlagskraft nach vorne und stellte nach einem aberkannten Treffer in der Nachspielzeit ganz regulär auf 1:1! Noten her, nun sind Sie dran!