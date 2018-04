Alle Mann an Bord! HSV-Fans wollen auswärts den Anker werfen

Hoffnung auf die nächste sensationelle Rettung an der Elbe lebt weiter - vor 1 Stunde

HAMBURG - Das gibt es wohl so auch nur beim Hamburger SV: Während die Rothosen mal wieder mit einem Bein in der 2. Liga stehen, kennt die Unterstützung rund um die Elbe keine Grenzen. Die Fans lassen sich für die letzten Auswärtsspiele der Saison nicht lumpen und bündeln alle Kräfte - wird die Uhr am 12. Mai doch nicht abgenommen?

Mit diesen Fans im Rücken scheint alles möglich: Der HSV und seine Anhänger peitschen sich ein für ein erneut historisches Saisonfinale. © Axel Heimken/dpa



Der Hamburger SV kann bei seinen letzten beiden Gastspielen in der laufenden Fußball-Bundesligasaison mit großer Unterstützung seiner Anhängerschaft rechnen. Für die Partien am Samstag beim VfL Wolfsburg und am 5. Mai bei Eintracht Frankfurt sind alle Gästetickets vergriffen, teilte der Klub am Montag mit. Daher werden 3000 Fans die Reise nach Wolfsburg antreten, in Frankfurt werden sogar 5000 Anhänger die Hanseaten unterstützen. Bei beiden Partien werde es keine Tageskasse geben, hieß es weiter. Nach dem so wichtigen Sieg gegen den SC Freiburg hält der Bundesliga-Dino die Hoffnung auf das nächste "Wunder" an der Elbe weiter am Leben.

