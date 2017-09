So langsam können die Controller schonmal geladen werden: Am 29. September kommt Fifa 18 in den Handel! Mit dabei im neuesten Teil der beliebten Reihe ist natürlich auch die SpVgg Greuther Fürth. Wir haben das Fürther Zweitliga-Team mal genauer beobachtet und verraten, auf welche Helden in Weiß-Grün die Videospiel-Fans sich am meisten freuen dürfen.Stärke SpVgg Greuther Fürth: | Verteidigung: 69 | Mittelfeld: 68 | Angriff: 68 © Sportfoto Zink / WoZi