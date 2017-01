Alpen-Ausflug beim Club: Gute Stimmung im Schnee

FCN-Spieler nutzen Kurz-Trainingslager für Bergbesteigung - vor 46 Minuten

NÜRNBERG - "Team-Building", so hieß es im Vorfeld, sei der Grund für das Kurz-Trainingslager des 1. FC Nürnberg nach Vorarlberg. Athletik und Kondition sollen beim Alpen-Ausflug aber auch nicht zu kurz kommen. Doch ebenso wie am Valznerweiher ist ob der Temperaturen auch in Schruns kein richtiges Training möglich.

Im österreichischen Schruns genießen die Club-Spieler dieser Tage die Sonne. © twitter / @1_fc_nuernberg



Aus diesem Grund nutzte der Club den Montag für Outdoor-Aktivitäten im Schnee und bestieg, gemeinsam als Mannschaft, einen Berg. Noch bis Donnerstag will Club-Coach Alois Schwartz in Österreich eine Einheit zusammenschweißen, die am 29. Januar gegen Dynamo Dresden erfolgreich in die Rückrunde startet.

Schnee -Wanderung in Österreich: da kam selbst #DB4 ins Schwitzen. #fcn #Trainingslager #DerClubimSchnee Ein von 1. FC Nürnberg (@1_fc_nuernberg) gepostetes Foto am 9. Jan 2017 um 5:42 Uhr

Für Leihspieler Joshua Gatt geht es aber erst nach dem Alpen-Trip in die entscheidende Phase. Beim Test gegen die SG Sonnenhof Großaspach sollte der pfeilschnelle, aber vertragslose Amerikaner sein Können beweisen - die Witterung spielte aber nicht mit und so fiel der Test flach.

Nun erhält der 25-Jährige am Wochende seine Chance: Wie der kicker berichtet, tritt der Club zum Testspiel beim Bundesligisten FC Ingolstadt an, die Partie soll unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Ob der zuletzt von schweren Verletzungen geplagte Gatt sich für einen Vertrag beim FCN empfehlen kann, wird sich also in den nächsten Tagen zeigen.

Neuer Vertrag für Magreitter weiter ein Thema

Ein weiterer Schützling von Gatt-Berater Mario Weger soll indes in seiner österreichischen Heimat über einen neuen Vertrag verhandeln. Georg Margreitter, dessen Kontrakt zum Saisonende ausläuft, könnte auch in Zukunft das Club-Trikot tragen. Neuigkeiten gibt es in dieser Angelegenheit zwar noch nicht zu vermelden, dass der Club mit seinem Abwehrchef verlängern möchte, ist aber kein Geheimnis.

❄️🏃🏻 #trainingslager #FCN Ein von @davebulthuis gepostetes Foto am 9. Jan 2017 um 4:42 Uhr

