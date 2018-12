Die SpVgg Greuther Fürth kann seinen Abwärtstrend auch in Hamburg nicht stoppen. Das 0:2 auf St. Pauli bedeutet die dritte Niederlage der Weiß-Grünen in Folge. Dann waren Sie gefragt: Wir wollten von ihnen wissen, wie Sie die Leistung der Kleeblatt-Kicker am Millerntor bewerten. Und hier ist die Auswertung!

Nürnberg zu Gast in Berlin: Was in der Vorsaison noch ein Playoff-Halbfinale war, ist in der laufenden Spielzeit eher ein müdes Duell - zumindest auf dem Papier. Doch können die Thomas Sabo Ice Tigers den Schwung aus dem vergangenen Wochenende mitnehmen - und auch die auf Platz acht rangierenden Eisbären aus Berlin schlagen? NZ-Sportredakteur Florian Jennemann verrät, worauf es ankommt.