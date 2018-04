Analysen für die ARD: Lahm springt auf WM-Zug auf

Kuntz, Hitzlsperger und Wolf komplettieren Experten-Team - vor 42 Minuten

HAMBURG - Die ARD holt Fußball-Weltmeister Philipp Lahm in ihr WM-Team. Das frühere Bayern-Ass wird beim Welturnier durch ein neues Format führen. Beim ZDF fällt derweil ein Mann aus.

Auch nach seinem Karriereende ein gefragter Mann im Weltfußball: Philipp Lahm wird als Experte die WM 2018 in Russland vor Ort in den Blick nehmen. © Roland Weihrauch/dpa



Der Ex-Bayern-Spieler führt für den TV-Sender gemeinsam mit Moderatorin Jessy Wellmer durch das neue Format "Weltmeister im Gespräch". Das kündigte die ARD am Montag in Hamburg an. Außerdem wird U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz neben Thomas Hitzlsperger und dem ehemaligen Stuttgart-Coach Hannes Wolf dabei sein und als Experte für die Spielanalysen fungieren.

Das ZDF bietet neben Oliver Kahn und Holger Stanislawski noch Urs Meier als Schiedsrichter-Experten auf. Sebastian Kehl steht nicht mehr zur Verfügung, da er von Juni an die Lizenz-Spieler-Abteilung von Borussia Dortmund leitet, wie er am Montag selbst mitteilte. "Kehl hat eine prima Arbeit für uns gemacht", sagte ZDF-Teamchef Thomas Fuhrmann.

Zwar sei der Ausstieg von Kehl zu diesem Zeitpunkt "misslich". Die Verantwortlichen hofften aber, hierfür noch eine Lösung zu finden. "Bei der Mannschaft werden wir nachlegen. Das ZDF ist mit den anderen Experten gut aufgestellt."

dpa