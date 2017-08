Anderssons Rechnung: Kleine Ziele, große Wirkung

Der Trainer geht mit dem HC Erlangen ambitioniert in die neue Saison - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Mit einem Spieltag Verspätung startet der HC Erlangen am Donnerstag (20.30 Uhr) gegen den TBV Lemgo in der Nürnberger Arena in die neue Bundesliga-Saison. Im NZ-Interview blickt Trainer Robert Andersson auf die Vorbereitung zurück und schaut zugleich nach vorn.

Er weiß genau, wo es langgeht: Robert Andersson hat mit dem HC Erlangen in der neuen Saison viel vor. © Sportfoto Zink / WoZi



NZ: Herr Andersson, in Vorberichterstattung auf die neue Saison fällt auf, dass der HC Erlangen kaum erwähnt wird. Als Aufsteiger hatte er mehr Aufmerksamkeit gefunden...

Robert Andersson: Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Klar will man immer was hören, aber ich glaube, dass die Liga noch stärker ist als je zuvor. Selbstverständlich sind da die drei Top-Mannschaften, aber danach kommen mit den Füchsen, Magdeburg und Melsungen drei sehr starke Teams - auch wenn es mit der Niederlage von Melsungen in Stuttgart schon die erste Überraschung gab. Danach kommen Leipzig, Wetzlar, Hannover, Göppingen - ich weiß nicht, ob die Experten meinen, dass wir schon in diese Gruppe dieser ersten zehn reingehören oder direkt dahinter. Aber uns ist egal, was andere sagen. Wir gucken auf uns, gehen unseren Weg und versuchen, eine möglichst gute Saison zu spielen.

NZ: Mit der Vorbereitung sind Sie ja wohl zufrieden?

Andersson: Auf jeden Fall. Ich bin sehr zufrieden, wie wir gearbeitet haben, auch die Neuen haben super mitgezogen. Sie brauchen selbstverständlich noch ein bisschen Zeit, weil alles neu ist, aber sie haben sehr schnell gut trainiert. Es hat mich schon ein bisschen verwundert, dass wir in der Vorbereitung überhaupt kein Spiel verloren haben – das ist eine Stärke. Wir wissen aber auch, dass wir noch zu tun haben. Aber mich freut, dass wir jetzt schon so weit sind. Selbstverständlich wissen wir auch, dass alles auf Null steht, wenn es am Donnerstag losgeht. Ich hoffe aber, dass wir uns für die sehr gute Vorbereitung belohnen können.

NZ: Nicht zuletzt auf Ihren Wunsch hin sind vor allem jüngere Deutsche mit Bundesligaerfahrung verpflichtet worden - der Kader scheint insgesamt tiefer und ausgeglichener zu sein als in der letzten Saison, oder?

Andersson: Man braucht ab und zu mal einen Ausländer oder auch junge, ausländische Talente. Aber selbstverständlich ist es gut, dass wir diesen Weg gegangen sind. Ich finde, unser Kader ist breit, wir haben unterschiedliche Spielertypen auf den einzelnen Positionen - ich hoffe, dass das die Saison über ein Vorteil sein kann.

NZ: Sie sind das Trainingslager dieses Jahr ein bisschen anders angegangen. Im Unterschied zur vergangenen Saisonvorbereitung war diesmal ein Teil dem Teambuilding gewidmet - der Integration der vielen Neuen wegen?

Andersson: Genau! Bei so vielen Neuzugängen ist das wichtig, und ich glaube auch, dass man diesen Teil braucht, um dieses Mannschafts- und Teambuilding zu kriegen. Und ich glaube, auch für die Alten war es sehr schön, mal etwas anderes zu machen (lacht). Alle haben gesagt, dass ihnen dieses Trainingslager Riesenspaß gemacht hat. Ich hoffe, dass sie das im Hinterkopf haben, wenn es jetzt losgeht, dass das auch auf dem Spielfeld rüberkommt.

Bilderstrecke zum Thema Vom Europameister bis zum DJ: Die Neuen beim HC Erlangen Nach dem Klassenerhalt geht der HC Erlangen nun in die zweite Bundesliga-Saison in Folge. Sechs Neuzugänge sollen dabei die Abgänge von Isaias Guardiola, Pavel Horak, Ole Rahmel und Co. kompensieren. EN-Sportredakteur Christoph Benesch hat einen genaueren Blick auf Erlangens neue Hoffnungsträger geworfen.



NZ: Wenn Sie nach der Zielsetzung gefragt worden sind, haben Sie das Wort Klassenerhalt vermieden, stattdessen davon gesprochen, es gehe darum, sich jede Woche zu verbessern...

Andersson: Wir haben selbstverständlich langfristige Ziele mit Punktzahl und dergleichen. Die brauchen wir auch, aber im Moment müssen wir den Fokus auf die Sachen richten, die wir verbessern müssen, um diese langfristigen Ziele zu erreichen. Nach ein paar Spieltagen kann man sehen und vielleicht anders darüber reden. Aber diese kleinen Teilziele, die Weiterentwicklung stehen jetzt im Zentrum, und dann bin ich zuversichtlich, dass wir auch die länger- oder langfristigen Ziele erreichen können.

NZ: Noch ein Blick zurück auf eine insgesamt gute Saison - da muss man kritisch anmerken, dass der HCE eine mehr als starke Vorrunde gespielt hat, das in der Rückrunde aber nicht wiederholen konnte...

Andersson: Das stimmt. Wir haben den Startkick gehabt, der uns über ein paar Monate richtig stark gemacht hat. Aber wir wissen auch, wie schwer das ist, in dieser Neuner- oder Zehnergruppe reinzukommen. Wir werden es versuchen, aber dafür müssen wir zum Beispiel an der Auswärtsbilanz arbeiten. Das ist auch ein Teilziel. Wir haben letzte Saison drei Auswärtsspiele gewonnen, da will man mindestens genauso gut oder besser abschneiden. Auch wollen wir unsere Heimbilanz halten - es ist schon viel Arbeit, aber auch eine Herausforderung, noch so eine Saison zu spielen. Wir stellen uns dieser Aufgabe und müssen uns weiterentwickeln, um uns in dieser Liga zu stabilisieren.

NZ: Am Donnerstag geht es los - wie groß ist die Vorfreude?

Andersson: Riesig. Dafür arbeitet man jeden Tag, dafür hat man die harten Vorbereitungswochen hinter sich gebracht. Jetzt kribbelt es selbstverständlich, dass es endlich in unserer Halle, vor unserem Publikum losgeht.

NZ: Zur Vereinsphilosophie gehört die Ausbildung von Talenten. Bleibt Ihnen da noch Zeit, bei der "U23" oder der A-Jugend vorbeizuschauen?

Andersson: Klar, wenn Zeit da ist, gucke ich zu. Wir haben auch regelmäßig Kontakt mit den Trainern. Wir brauchen beide Mannschaften für die jungen Spieler. Da ist die 3.Liga natürlich hilfreich, das macht es einfacher, aber der Sprung ist trotzdem groß.

NZ: Sie klingen so engagiert, mit dem Verein und den langfristigen Zielen verbunden - wie lange läuft Ihr Vertrag eigentlich noch?

Andersson: Ich habe nur noch nächste Saison Vertrag (lacht). Alles kann passieren, das weiß ich auch, aber ich hatte bislang drei super Jahre hier. Natürlich muss man kurzfristige Ziele haben, aber ich bin auch ein Vereinsmensch und denke längerfristig. Ich bin froh, dass ich ein Teil des HC Erlangen bin und diese Entwicklung mitgestalten kann. Ich hoffe, dass es länger so bleiben kann. Aber das weiß man nie (lacht).

Fragen: Philipp Roser