"Angepisst": Ice Tigers gehen mit Schmerzen in den Sommer

Nach dem Aus plant der Sportdirektor derweil schon für einen neuen Anlauf - vor 7 Minuten

NÜRNBERG - Der Sommer hat für die Thomas Sabo Ice Tigers am Sonntag um kurz nach 17.30 Uhr begonnen. Während manche Spieler wohl noch etwas länger an diese Playoffs denken werden, kümmert sich der Sportdirektor nun verstärkt um die kommende Spielzeit.

Auf Krücken verabschiedete sich Dane Fox nach der Partie von den Fans. © Sportfoto Zink / ThHa



Auf Krücken verabschiedete sich Dane Fox nach der Partie von den Fans. Foto: Sportfoto Zink / ThHa



Wenn Blicke töten könnten, wäre Patrick Reimer jetzt kein freier Mann mehr. Hinter dem Kapitän der Thomas Sabo Ice Tigers liegt ein aufregendes Frühjahr, das an diesem Sonntagabend um kurz vor 18 Uhr ein trauriges Ende nahm. Reimer hat Deutschland bei Olympia ins Halbfinale geschossen, im Finale saß er beim entscheidenden Tor Russlands auf der Strafbank - und hat dann in den aufreibenden Playoffs kein einziges Tor erzielt.

Mit jeder Sekunde war dem 35-Jährigen mehr anzumerken, wie sehr ihn genau das störte. Reimer wirkte verbissen, sein Blick wurde immer finsterer - und doch hätte er die Saison kurz vor Ende des sechsten Halbfinalspiels noch ein bisschen verlängern können. Als er alleine auf Petri Vehanen zulief, trug Reimer nicht nur eine schwere Last mit sich herum, sondern auch die Hoffnungen von 7672 Menschen in der Arena - und vergab.

Wortlos in die Kabine

Kurz darauf war Schluss, der große Traum von der Meisterschaft war schon wieder zerplatzt. Die traurigen, abgekämpften Männer ließen sich noch einmal von ihren Fans feiern, dann war die Saison vorbei. Wer darüber mit Patrick Reimer sprechen wollte, musste aber aufpassen, nicht überrannt zu werden. Dem Kapitän tat diese Niederlage, die ja ein bisschen auch seine persönliche war, extrem weh, das sah man in seinen traurigen Augen. Reimer schüttelte den Kopf, sagte kurz "Nein" und verschwand dann wortlos in die Kabine.

Das Reden übernahmen andere - wie etwa Eigentümer Thomas Sabo, der seinem Ärger in einem NN-Interview deutlich Luft machte. Die Enttäuschung schwang in jedem Satz mit - genauso wie der Stolz auf das Erreichte. Als Dane Fox, der nach dem Knie-Check von James Sheppard verletzt zusehen musste, mit Krücken vom Eis gehumpelt war, sprach er über seine erste Spielzeit in der DEL. "Es ist nicht so geendet wie wir wollten, aber ich bin sehr stolz auf alle", sagte Fox, "wir sind eine großartige Mannschaft, wir haben großartige Trainer, es war mir ein Vergnügen."

Bilderstrecke zum Thema Finale verpasst: Ice Tigers scheitern in Spiel sechs Siegen oder fliegen - unter diesem Motto stand das sechste Spiel der Halbfinalserie der Thomas Sabo Ice Tigers gegen die Eisbären Berlin. Ein von beiden Seiten hart geführtes Match, in dem die Gäste zweimal eine Führung der Ice Tigers egalisierten, fand sein Fanal im letzten Drittel, als Berlin mit dem 3:2 allen Nürnberger Finalhoffnungen den Todesstoß versetzte.



Zur Leistung der Schiedsrichter wollte der junge Angreifer nicht viel sagen, aber das, was er sagte, war deutlich genug. "Ich bin angepisst, es war eine dreckige Aktion und mein Knie fühlt sich nicht gut an", sagte Fox. "Zwei Minuten Strafe sind nicht genug, wenn ich verletzt bin." Was genau mit Fox’ Knie passiert ist, war auch am Tag danach noch nicht klar, das letzte Saisonspiel wird dem 24-Jährigen aber sicher noch etwas länger im Kopf bleiben. Der Kanadier wird auch kommende Spielzeit in Nürnberg bleiben.

Auch Martin Jiranek lief am Sonntagabend mit gesenktem Haupt vor seinem Büro herum, der Sportdirektor der Ice Tigers wirkte nachdenklich und genauso traurig, als hätte er gerade auf dem Eis gestanden, Schläge eingesteckt und dann die entscheidende Chance verpasst, das Spiel zu entscheiden.

"Wir haben viel zu besprechen"

"Ich hatte das Gefühl, dass wir mehr verdienen", sagte Jiranek. "Es war eine gute Saison, wir haben hart gekämpft, aber wir haben eben einige wichtige Spiele verloren, weshalb wir alle sehr enttäuscht sind." Denn überall in der Stadt war in den vergangenen Wochen nur von einem großen Ziel zu lesen, auch mit dem nur fünftgrößten Etat der Liga wollten die Ice Tigers endlich einmal im Finale um die Meisterschaft kämpfen. "Wir wollten alle mehr erreichen dieses Jahr", sagte Jiranek. "Jetzt müssen wir alles aufbauen für nächstes Jahr."

Steven Reinprecht wird bei einem neuen Anlauf ab September fehlen, weil er seine großartige Karriere beendet, dass David Steckel seine Karriere mit einem Check und einer Spieldauerstrafe beendet hat, wollte der Sportdirektor weder bestätigen noch dementieren. "Das wissen wir noch nicht, wir haben gesagt, das entscheiden wir alles nach den Playoffs", sagte er. Auch über die kursierenden Namen, die Nürnberg verlassen oder schon bald das Tigers-Trikot tragen könnten, wollte Jiranek direkt nach dem Halbfinale noch nicht sprechen, "das sind alles nur Spekulationen", sagte er. "Aber wir haben jetzt sehr viele Sachen zu besprechen."

Michael Fischer Nürnberger Nachrichten E-Mail