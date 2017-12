Angriff auf Instagram: Teuchert geht in die Offensive

Hochbegabter Club-Stürmer demonstriert Vereinsnähe - vor 58 Minuten

NÜRNBERG - Über Cedric Teuchert wurde zuletzt viel gesprochen und geschrieben. Spielen durfte oder konnte Nürnbergs Turbodribbler derweil wenig. Nun schrieb der 20-Jährige selbst etwas. Etwas, das seinen Verbleib beim Club wahrscheinlicher erscheinen lässt.

Cedric Teuchert, der seinen Vorwärtsdrang hier gegen Sandhausen unter Beweis stellt, hatte am Mittwoch eine Nachricht für die Club-Fans. © Sportfoto Zink



Cedric Teuchert, der seinen Vorwärtsdrang hier gegen Sandhausen unter Beweis stellt, hatte am Mittwoch eine Nachricht für die Club-Fans. Foto: Sportfoto Zink



Grippe, Wechselgerüchte, muskuläre Probleme: In der Liga stürmte Cedric Teuchert für den Club letztmals am 16. Spieltag. Gegen Sandhausen - und das auch erst ab der 83. Minute.

Am Dienstag - beim couragierten Pokal-Auftritt des Altmeisters gegen Wolfsburg - durfte der hochveranlagte Angreifer, der sich zwischenzeitlich gar nicht mehr im Nürnberger 18-er-Aufgebot wiedergefunden hat, ebenfalls erst spät ran. Michael Köllner schickte Teuchert - als seinen vierten und im Pokal letzten Einwechselspieler - aufs Feld. Beim Stand von 0:1, zwei Minuten später hieß es 0:2, rund vier Minuten später war Schluss.

Die jüngere Vergangenheit war für den Juniorennationalspieler keine einfache. Die öffentlich gemachten Vertragsquerelen, vermeintliche Abwanderungsabsichten, das kolportierte Interesse – sicherlich der schmeichelhafteste Part dieser Aufzählung - zahlreicher Erstligisten. Da muss man sich irgendwie positionieren, meinte der Coburger, der sich zuletzt nach den ärgerlichen letzten Wochen nicht so recht positionieren wollte.

Und so schickte der 20-Jährige am Mittwochnachmittag über seinen offiziellen Account einen Instagram-Eintrag auf die Reise - ein Bild mit einem mit den Club-Fans jubelnden Cedric Teuchert im Derby gegen Fürth. Und dazu ein paar Zeilen: “Ein anstrengendes, aber erfolgreiches Jahr geht zu Ende! Jetzt wird durchgeschnauft und nächstes Jahr greifen wir gemeinsam weiter an! Dahinter gesetzt standen zwei Bollen, ein roter, ein schwarzer - Kugeln in den Club-Farben also, und die Hashtags #froheweihnachtenfrankensnummer1 #fcn.

Wie man Teucherts Botschaft deuten will, ob man Mitteilungen von jungen Spielern in den Sozialen Netzwerken überhaupt immer deuten muss, ob Fan-Nähe auch aus Kalkül eingesetzt wird? Die Deutung darüber - das Fischen-im-Weiterhin-Trüben - bleibt jedem selbst überlassen. Naheliegend scheint indes, dass man die Nachricht des Club-Franken, der es in 15 Liga-Einsätzen in dieser Saison für den FCN immerhin sechsmal scheppern ließ, als Wink verstehen darf, dass er dem Club mindestens bis Sommer 2017 - also bis zum Ablauf seiner Vertragslaufzeit - erhalten bleibt.

Das deckt sich - abseits des natürlich noch länger geöffneten Transferfensters - übrigens damit, dass der Club beim Trainingsauftakt am 3. Januar alle Spieler am Valznerweiher zurückerwartet.

Bilderstrecke zum Thema Aus im Achtelfinale: VfL beendet Nürnbergs Pokal-Traum Eine Pokalschlacht mit dem besseren Ende für den Favoriten: Der VfL Wolfsburg beendete am Dienstagabend die Pokal-Träume des 1. FC Nürnberg. In einer hartumkämpften Partie hielt der Club über weite Strecken gut mit, musste sich in der Verlängerung dann aber der individuellen Klasse der Wolfsburger beugen.



apö