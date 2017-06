Ankunft am Airport: Jogis Jungs sind in Nürnberg gelandet

Alles Wissenswerte vor dem Länderspiel der Nationalmannschaft - vor 48 Minuten

NÜRNBERG - Die deutsche Fußballnationalmannschaft trifft am Samstag in der WM-Qualifikation in Nürnberg auf San Marino. Bereits heute landete das Team von Bundestrainer Joachim Löw in der Frankenmetropole, am Nachmittag steht in Herzogenaurach das erste Training an. Hier gibt's den genauen Zeitplan!

Ab heute gibt Bundestrainer Joachim Löw (rechts) seinen Spielern in Herzogenaurach Anweisungen. © Christian Charisius, dpa



Ab heute gibt Bundestrainer Joachim Löw (rechts) seinen Spielern in Herzogenaurach Anweisungen. Foto: Christian Charisius, dpa



Donnerstag, 8. Juni

12 Uhr: Ankunft am Flughafen Nürnberg, anschließend Abfahrt nach Herzogenaurach zum Novina Hotel Herzo Base, dem Mannschaftshotel

14 Uhr: Pressekonferenz bei Adidas

17.30 Uhr: Training in Herzogenaurach

Freitag, 9. Juni

12.30 Uhr: Pressekonferenz bei Adidas

13.45 Uhr: Pressekonferenz San Marino

17 Uhr: Abschlusstraining DFB-Team in Herzogenaurach

18 Uhr: Abschlusstraining San Marino im Stadion Nürnberg

Samstag, 10. Juni

20.45 Uhr: Anstoß WM-Qualifikationsspiel Deutschland – San Marino im Stadion Nürnberg

Die Trainingseinheiten der Nationalmannschaft in Herzogenaurach sind nicht öffentlich.

+++ Wie sich die Nationalmannschaft bisher in Nürnberg schlug, lesen Sie hier +++

fr