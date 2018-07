Tag zwei im Ennstal, der erste komplette Tag für die SpVgg Greuther Fürth. In der Steiermark bat Coach Damir Buric zur Traningseinheit mit wunderschönem Alpenpanorama - das die Spieler dann später von der Eistonne aus bewundern durften. © Sportfoto Zink / WoZi

Weitere Bildergalerien auf nordbayern.de

Fototermin beim Club: Lächeln bitte, Klassenfotos! Mit einem neuen Heimtrikot und bester Aufsteiger-Laune stand am Montag der alljährliche Fototermin für den 1. FC Nürnberg an. Auch wenn noch der ein oder andere Neuzugang nachrücken wird, das Team von Trainer Michael Köllner hat am Valznerweiher eine gute Figur abgegeben.

Servus, Steiermark! Das Kleeblatt startet ins Trainingslager Tag eins im Kleeblatt-Trainingslager! Am Sonntag hat sich der fränkische Zweitligist auf den Weg in die Steiermark gemacht - in Haus im Ennstal bereitet sich das Team von Damir Buric nun eine Woche lang auf die anstehende Zweitliga-Saison vor.