Es war der sechste Sieg in Folge. Doch Statistiken waren an diesem stimmungsvollen Abend in der Arena Nürnberger Versicherung nebensächlich. Beim 5:1 (3:0, 0:1, 2:0) gegen den ewigen Rivalen und aktuellen Verfolger zeigten die Thomas Sabo Ice Tigers, warum sich in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) derzeit mindestens die zweitbeste Mannschaft sind. © Sportfoto Zink / ThHn