Arrivederci, Daniel Hackett: Starspieler wechselt nach Moskau

Italienischer Nationalspieler erhält einen Zwei-Jahres-Vertrag - vor 1 Stunde

MOSKAU - Knapp eine Woche nach seinem offiziellen Abschied aus Bamberg hat Daniel Hackett eine neue sportliche Heimat gefunden. Der erfahrene US-italienische Aufbauspieler hat einen Zwei-Jahres-Vertrag beim russischen Topteam ZSKA Moskau unterschrieben.

Daniel Hackett verlässt Brose Bamberg und schließt sich ZSKA Moskau an. © Sportfoto Zink / HMI



Die Russen, die den Guard der italienischen Nationalmannschaft am Dienstag offiziell als ersten Neuzugang vorstellten, sind für Hackett die inzwischen siebte Station in Europa. Zuvor stand der für seine starke Defense bekannte Italiener von 2009 bis 2015 bei italienischen Mannschaften unter Vertrag, bevor er zwei Jahre in Griechenland bei Olympiakos Piräus Erfahrungen sammelte.

Zuletzt in Bamberg gehörte der 30-Jährige zu den Stützen des Teams und spielte sich mit seinen Emotionen auf dem Feld in die Herzen der Fans. In der easyCredit BBL stand Hackett 33 Mal für Brose auf dem Parkett und zeigte dabei in durchschnittlich knapp 26,5 Minuten Spielzeit regelmäßig sein Allround-Talent (10,3 PpS, 4,0 RpS, 4,4 ApS). In der Euroleague sammelte Hackett für den neunmaligen deutschen Meister in 26 Partien knapp zehn Punkte, griff sich 2,7 Abpraller ein und verteilte 3,4 direkte Korbvorlagen.

Ausmisten in Bamberg

Für den deutschen Serienmeister ist der erfahrene Guard der inzwischen siebte Spieler, der die Oberfranken verlässt. Erst zu Beginn der Woche hatten die Verantwortlichen bekannt gegeben, dass der Vertrag mit Publikumsliebling Lucca Staiger nicht verlängert wird.

In Moskau tritt Daniel Hackett, der somit weiterhin auf höchstem europäischem Parket agieren kann und sich seinen Wunsch somit erfüllte, nun die Nachfolge von Leo Westermann an, den der Armeesportklub kurz zuvor entlassen hatte.

Benjamin Strüh