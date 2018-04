Arsene Wenger verlässt Arsenal nach dem Saisonende

Trainer war nach seiner fast 22-jährigen Amtszeit nicht mehr unumstritten - vor 27 Minuten

LONDON - Arsene Wenger tritt nach fast 22 Jahren als Trainer des englischen Fußball-Erstligisten FC Arsenal am Ende dieser Saison zurück. Das teilte der Verein am Freitag mit.

Wenger gewann mit Arsenal drei Meisterschaften in der Premier League und sieben Mal den FA Cup. In den letzten Jahren kam seine Mannschaft jedoch nicht mehr an die Spitzenplätze der Liga heran. Unter den Fans galt er deshalb in den letzten Jahren nicht mehr als unumstritten.

Der Klub veröffentlichte eine offizielle Stellungnahme dazu.