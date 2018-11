Attacke mit Ishak: Das wird für den FCN auf Schalke wichtig

NÜRNBERG - Fünf Spiele hat der FCN nun schon nicht mehr gewonnen, auswärts wartet Nürnbergs Herz- und Schmerzverein trotz achtbarer Leistungen in Bremen und Augsburg noch auf den ersten Dreier. Jetzt geht es nach Gelsenkirchen, zu den Fan-Freunden aus Schalke. Die Voraussetzungen sind klar. Doch was ist für Mikael Ishaks Club dort drin?

Usti ist nicht Schalke, das weiß auch Mikael Ishak. Getroffen hat Nürnbergs Hoffnungsträger gegen die Tschechen vor dem Gastspiel in Gelsenkirchen gleichwohl. Foto: Sportfoto Zink / DaMa



Sein Club sei jetzt aufgefordert, "die Punkte, die man zu Hause liegengelassen hat, an einem Ort zurückzuholen, wo vielleicht keiner mit uns rechnet." Dieses Mandat erteilte Michael Köllner der Mannschaft nach der Schlappe gegen Stuttgart. Dass man die 0:2-Niederlage so nennen durfte, hatte nicht so sehr mit dem Ergebnis an sich zu tun als vielmehr mit dem - die Startphasen in Hälfte eins und zwei wohlmeinend ausgenommen - wirklich schwachen Auftritt vor der Länderspielpause.

Eine zauberhafte Erinnerung

Deutlich besser präsentieren, was dem von Köllner angeleiteten Aufsteiger in dieser Saison auch schon gelungen ist, möchte sich der Club heute in Gelsenkirchen (18.30 Uhr, Live-Ticker auf nordbayern.de). Dass der FCN nach dem Frust-Spiel gegen den VfB im Vornherein natürlich mit keiner Punkterückholaktion im Pott rechnen darf, versteht sich von selbst. Und wird von einem kurzen Blick in die Annalen des Altmeisterduells gestützt: Der letzte Sieg auf Schalke glückte dem Club im September 1993, als Zaubermaus Zarate den Ball im Parkstadion zunächst zentimetergenau ins Kreuzeck zirkelte und nach Ingo Anderbrügges gewohnt schussgewaltiger Antwort vom Elfmeterpunkt bei einem Strafstoß in Hälfte zwei ebenfalls ihr Können in dieser Standarddisziplin bewies.

Auch Michael Köllner weiß abseits seiner mutigen Ansage nach dem Stuttgart-Spiel natürlich, dass Nürnberg beim Gastspiel im befreundeten Gelsenkirchen "klarer Außenseiter" ist."Wenn wir eine Chance haben wollen, brauchen wir einen Bomben-Fußball an dem Tag", lautet seine Ergänzung.

Dass die Königsblauen, in der Vorsaison als Vizemeister notiert, zu Beginn der Runde ihr blaues Wunder erlebten, die ersten fünf Liga-Spiele allesamt verloren, streut Köllner keinen Sand in die Augen. Die Knappen haben sich nach ihrem kapitalen Fehlstart gefangen. Auch wenn man vor der Länderspielpause in Frankfurt verlor, war beim Champions-League Teilnehmer, der sich in Europas Königsklasse berechtigte Hoffnungen aufs Achtelfinale machen darf, zuletzt ein Aufwärtstrend spürbar.

Nur scheinbar auf Augenhöhe?

Sicher, S04 muss die verletzungsbedingten Ausfälle seiner vielleicht stärksten Angreifer verkraften. Doch auch ohne Breel Embolo und Mark Uth verfügt der königsblaue Kader um die in Nürnberg bekannten Guido Burgstaller, Alessandro Schöpf und den rekonvaleszenten Cedric Teuchert auch offensiv über eine höhere Qualität als der von Köllner gecoachte Erstliga-Rückkehrer. In der Bundesliga scheinen Schalke und der FCN nur übergangsweise Tabellennachbarn zu sein, auch wenn der punktgleich mit den Rot-Schwarzen notierte Revierklub nur aufgrund seiner besseren Tordifferenz vor den Franken Platz 14 belegt.

Was also braucht der Club, um einen Coup in Gelsenkirchen zu landen? Die Umkehrung der Schwächen aus dem Stuttgart-Spiel allein wäre hilfreich. Der Club braucht in der Veltins-Arena mehr Konzentration beim Verteidigen, mehr Kampfkraft, mehr Einfallsreichtum und Vehemenz in den Verbindung von Defensive und Offensive und eine auswärts bereits bewiesene Moral. Der Club braucht einen frischen Behrens, die Sololäufe von Turbodribbler Misidjan auf der Bahn. Und er braucht, um Köllners mitunter markige Sprache ein bisschen zu kopieren, an einem Bomben-Tag auf Schalke einen Bomber im Sturmzentrum.

"Ich gehe davon aus, dass er starten wird", sagte der Trainer der seit fünf Liga-Spielen sieglosen Nürnberger am Donnerstag - und meinte damit Mikael Ishak. Ob der Schwede mit assyrischen Wurzeln nach fünf Wochen Verletzungspause - im Heimspiel gegen Hoffenheim hatte sich der athletische Angreifer bei einem Abschluss früh eine Innenbandzerrung zugezogen - auf Schalke 90 Minuten stürmen kann, ist unsicher.

Gegen Usti klapperte es unmittelbar

Doch allein die Anwesenheit seines Vorarbeiters und Torgaranten, der 2018/19 bereits vier Pflichtspielbuden gemacht hat und davor mit zwölf Liga-Treffern wesentlichen Anteil an der Rückkehr der Rot-Schwarzen in die Erstklassigkeit hatte, ist wichtig für den FCN. Dass Nürnbergs Top-Stürmer während seiner Abstinenz nichts verlernt hat, zeigte Ishak unlängst beim Test gegen den tschechischen Zweitligisten Usti nad Labem, als er den Club bei seinem Comeback nach zwei Minuten bereits in Führung schoss.

Bilanz: Dieses Duell atmet Fußball-Geschichte. In ihren frühen Jahren sammelten FCN und Schalke Titel in Serie. Neun Jahre lang waren die Vereine gleichauf Rekordmeister, ehe die Nürnberger den Königsblauen wieder enteilten. In der Bundesliga spricht die Statistik dennoch klar für die Knappen: Von 54 Aufeinandertreffen in Deutschlands höchster Spielklasse gewannen die Gelsenkirchener 25, zehn mehr als die Rot-Schwarzen. Beim letzten Mal, als der Club einem Sieg auf Schalke nahe war, ging es im Pokal zur Sache. Julian Schieber, damals für den Club ähnlich wichtig wie Mikael Ishak, brachte die Gäste zweimal in Front, das letzte Wort hatte in der Verlängerung aber ein gewisser Julian Draxler.

6000 und mehr!

Prognose: Ein Fest wird es auf Schalke mit Sicherheit geben. Die Fans beiden Traditionsvereine sind seit knapp 30 Jahren freundschaftlich miteinander verbunden. Über 6000 Anhänger begleiten den Club in den Pott. Favorisiert ist der FCN zwar nicht, doch kommen die Gelsenkirchener, die in Frankfurt ihren Aufwärtstrend nicht bestätigen konnten, nicht in Fahrt, hat Nürnberg eine Chance, zu punkten. Verteidigt das Köllner-Kollektiv konzentriert, schaltet es nach Balleroberungen flott um und bläst es mit Mikael Ishak in vorderster Front zu Attacke, ist vielleicht sogar ein Sieg drin. Für den Club. An einem Ort, an dem keiner mit ihm rechnet.

