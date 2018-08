Auch der Sieger will wiederkommen

Fürths Snookerturnier verzeichnete weniger Publikum, bot aber großen Sport - vor 50 Minuten

FÜRTH - Kyren Wilson heißt der Sieger des diesjährigen 15. Paul Hunter Classic. Im Finale setzte sich der Brite gegen seinen langjährigen Trainingspartner Peter Ebdon durch. Die 20 000 Pfund Preisgeld waren aber nicht das Wichtigste für den Gewinner.

Kyren Wilson und sein Sohn Finley erhalten die Paul Hunter Trophy aus den Händen von Alan Hunter (rechts), Pauls Vater. © Fotos: Andreas Goldmann



"Wenn wir schon nicht so viele große Stars hier haben, sollte es zumindest entweder Wilson oder Ebdon ins Finale schaffen", hatte sich Veranstalter Thomas Cesal schon vor Beginn der Halbfinalpartien gewünscht; die beiden anderen großen Namen Luca Brecel und Shaun Murphy waren ja bereits frühzeitig ausgeschieden. Am Ende erfüllten ihm beide den Wunsch: Ein "Finale der Generationen", denn im Jahre 1991, als Peter Ebdon seine Profikariere begann, wurde Kyren Wilson gerade erst geboren.

Das Queue fiel aus der Hand

Der Altmeister hatte sich am Finaltag zunächst in besserer Form gezeigt als der spätere Sieger. Ebdon hatte vom Achtel- bis zum Halbfinale über weite Strecken beeindruckendes Snooker geboten. So beeindruckend, dass seinem Achtelfinalgegner Thepchaiya Un-Nooh – der Thailänder unterlag 0:4 – beim Zusehen sogar das Queue aus der Hand gefallen war.

Der spätere Turniersieger hingegen mühte sich durch den Finaltag. Im Viertel- und Halbfinale fiel die Entscheidung jeweils erst im allerletzten Frame. Im Viertelfinale schien Wilson sogar schon ausgeschieden, letztlich setzte er sich aber gerade noch gegen Daniel Wells durch und sicherte sich so den Einzug in das Finale.

Die Souveränität von Peter Ebdon schien sich auch dort fortzusetzen. Zwar wurden die ersten Frames zu langwierigen Angelegenheiten, entschädigten aber durch hervorragendes taktisches Spiel. Peter Ebdon nutzte in der Anfangsphase nahezu jede Chance, die Wilson liegen ließ, eiskalt aus. Auf die Art sicherte sich der Weltmeister von 2002 die beiden ersten Frames.

Im dritten Frame sollte schließlich ein einziger Fehler Ebdons ausreichen, um die Partie kippen zu lassen. Wilson kam an den Tisch und lochte sicher zum 1:2-Anschluss. Bei Ebdon schien jetzt die Konzentration nachzulassen, denn nach einem Foul des 48-Jährigen holte sich Wilson auch diesen Frame und glich mit einem Century-Break, also mehr als 100 in Folge erzielten Punkten, aus. Auch die beiden nächsten Frames gingen schließlich an Wilson – das war die Entscheidung! 4:2 hieß es am Ende für den Jüngeren.

"Es geht nicht immer um das Preisgeld," stellte der Sieger anschließend klar, bevor er aus den Händen von Paul Hunters Vater Alan die Siegertrophäe entgegen nahm, "hier geht es in erster Linie darum, an einen fantastischen Spieler zu erinnern".

Der Zuschauerzuspruch hatte in diesem Jahr – bedingt durch das Fehlen der Top-Stars – mehr als deutlich nachgelassen. Selbst im Finale blieben trotz gelockerter Eintrittsregeln einige Sitze leer. Dennoch war Thomas Cesal mit dem Turnierablauf zufrieden: "Gerade durch die beiden Maximum-Breaks von Michael Georgiou und Jamie Jones am ersten Tag war das wieder ein wunderschönes Paul Hunter Classic."

"Es gibt Ideen"

Anders als in den Jahren zuvor, in denen der Fortbestand des Paul Hunter Classic noch am Finalabend um ein Jahr verlängert wurde, warteten die Zuschauer am Sonntagabend vergeblich auf die Ankündigung für kommendes Jahr. "Wir haben mit Jason Ferguson und der WPBSA Gespräche geführt. Es gibt ein paar Ideen und jetzt müssen wir schauen, wie wir die umsetzen." Erst gegen Ende des Jahres, so Cesal, sei mit einem Ergebnis zu rechnen.

Stattfinden soll das Turnier in Zukunft unbedingt. Offen ist noch, in welcher Form – ob weiter als Weltranglistenturnier oder wie ganz zu Anfang als Einladungsturnier.

Die Spieler selbst wollen jedenfalls sehr gerne wieder dabei sein. Kyren Wilson, Peter Ebdon und Shaun Murphy, der bereits in der ersten Runde ausgeschieden war, versicherten ganz sicher, wiederkommen zu wollen. Denn dieses traditionelle Turnier habe einen besonderen Geist, wie es Wilson so treffend formulierte: "Die Erinnerung an Paul Hunter lebt mit diesem wunderbaren Turnier weiter."

ANDREAS GOLDMANN