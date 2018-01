Auf dem Absprung in Fürth: Torres und Kirsch gehen fremd

Kleeblatt-Duo präsentiert sich bei potenziellen Abnehmern

FÜRTH - Am Mittwoch bestreitet das Kleeblatt sein zweites und letztes Testspiel der Wintervorbereitung beim SV Darmstadt 98. Nicht mit dabei sein werden Manuel Torres und Benedikt Kirsch. Beide Spieler stellen sich bei anderen Vereinen vor.

Manuel Torres ist schnell - und aus Fürth offenbar auch schnell wieder weg. © Sportfoto Zink / WoZi



In die Fürther Annalen wird Manuel Torres auf jeden Fall eingehen: als erster spanischer Spieler der Vereinsgeschichte. Ob in der Kleeblatt-Chronik sonst noch viel Erwähnenswertes über ihn stehen wird, ist am Dienstagabend noch unklar.

Der zypriotische Erstligist AEL Limassol hat zwar auf seiner Internetseite bereits die Verpflichtung von Torres vermeldet, auch der Spieler posierte auf seiner Facebook-Seite im Limassol-Trikot. Eine Fürther Bestätigung für den Wechsel gab es vorerst aber nicht - weil offenbar noch nichts unterschrieben ist. “Es sind noch Dinge zu klären“, sagte Kleeblatt-Manager Rachid Azzouzi am Dienstag.

Chemnitz findet Kirsch gut

Dass Torres, der zuletzt im November gegen Regensburg für die Spielvereinigung zum Einsatz kam, ein Wechselkandidat ist, ist kein Geheimnis. Der Spanier war erst im Sommer zum Kleeblatt gestoßen, hatte es nach einer schweren Verletzung in der Vorsaison jedoch nie geschafft, sich wirklich ins Team zu kämpfen.

Auch Benedikt Kirsch könnte in der Rückrunde nicht mehr im weiß-grünen Trikot zu sehen sein. Wie Torres fehlte er bei der Fürther Übungseinheit am Dienstag. Der Drittligist Chemnitzer FC hat Interesse an einer Leihe des 21 Jahre alten defensiven Mittelfeldspielers. Kirschs Vertrag in Fürth läuft noch bis 2019.

In jedem Fall werden die beiden Wechselkandidaten heute nicht ins Stadion am Böllenfalltor reisen, wenn das Kleeblatt ab 16 Uhr sein letztes Testspiel der Vorbereitung gegen Darmstadt 98 bestreitet.

Buric lobt Sararer

Nicht mit nach Südhessen fahren wird auch der lange verletzte, inzwischen aber wieder trainierende Sercan Sararer. "Er bewegt sich gut, aber wir wollen die Belastung peu à peu steigern", sagt Trainer Damir Buric. Der Mittelfeldspieler, der immerhin Halbspanier ist, wird statt zu spielen individuelle Laufeinheiten absolvieren.

Die Darmstädter hatten die Fürther am 18. Spieltag mit einem "Schlag ins Gesicht" (Buric) in die Winterpause verabschiedet – in Form des 1:1-Ausgleichstreffers durch Hamit Altintop in der Nachspielzeit. Der Torschütze hat seinen Vertrag bei den Lilien inzwischen aufgelöst.

Probealarm am Böllenfalltor

Die Partie dient als Generalprobe für den Zweitliga-Auftakt gegen Arminia Bielefeld eine Woche später. Eine reine Simulation des Ernstfalls wird das Spiel dennoch nicht werden. Noch ist Zeit für Experimente. "Wir werden auf jeden Fall noch etwas ausprobieren", kündigt Buric an. Es kommt ihm gelegen, dass der Test am Böllenfalltor stattfindet. Schließlich muss Fürth seine gravierende Auswärtsschwäche ablegen, will es eine Chance auf den Klassenverbleib haben.

