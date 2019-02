Auf Gold-Kurs: Rebensburg wird Erste im WM-Riesenslalom

Viktoria Rebensburg fährt beim Riesenslalom und hat zum ersten Mal die Chance auf WM-Gold. © Michael Kappeler / dpa



Viktoria Rebensburg geht beim WM-Riesenslalom von Are als Führende in das Finale und hat damit gute Chancen auf Gold. Die beste deutsche Skirennfahrerin, die zuletzt in Maribor noch patzte, liegt vor dem 2. Durchgang ab 17.45 Uhr (ZDF und Eurosport) 0,19 Sekunden vor der Slowakin Petra Vlhova und 0,37 Sekunden vor Ragnhild Mowinckel aus Norwegen. Die amerikanische Top-Favoritin und Olympiasiegerin Mikaela Shiffrin auf Platz vier hatte 0,44 Sekunden Rückstand auf Rebensburg. Als zweite Deutsche kam Marlene Schmotz auf den 21. Platz und ist damit im Finale dabei.

"Ich hatte ein ganz gutes Gefühl beim Fahren, dass ich einen ganz guten Zug drauf habe und dass ich die Schwünge ganz gut getroffen habe. Von dem her bin wirklich happy", sagte die Olympiasiegerin von 2010, die erstmals in ihrer Karriere Weltmeisterin werden kann. Zudem will sie für die erste deutsche Medaille bei dieser WM sorgen.

Vor dem zweiten Lauf kündigte sie an: "Ich werde angreifen und Gas geben, weil ohne das gewinnt man nicht." Wärme und weicher Schnee stellen für die Fahrerinnen zum Teil große Herausforderungen dar. Rebensburg aber meinte, dass ähnliche Bedingungen auch im Weltcup bekannt seien und man sich darauf einstellen könne. "Im zweiten Lauf kommt sicherlich dazu, dass wir Flutlicht haben und dann wird die Sicht wieder besser", sagte sie.

dpa