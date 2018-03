So viel vorneweg: Mikael Ishak wird im Rückspiel gegen Dresden nicht mitwirken können. Zum Auftakt des Saisonendspurts geht es für den Club am 28. Spieltag in den Osten. Zwar konnten die Franken das Hinspiel im Max-Morlock-Stadion für sich entscheiden, auf das Team von Trainer Michael Köllner wartet in Sachsen aber ein echter Hexenkessel. Zudem fiel der 2:1-Erfolg im Hinspiel ziemlich schmeichelhaft aus - erst kurz vor Schluss erzielte Teuchert den Endstand, dabei hatte die SGD fast das ganze Spiel über optische Vorteile. Drei Mal trafen Dynamo und der Club bislang in Liga zwei aufeinander - die Statistik ist völlig ausgeglichen (je ein Sieg für beide Teams und ein Remis). Anpfiff: Samstag, 31. März - 13 Uhr Hinspiel: 2:1 für den 1. FC Nürnberg Form Dynamo Dresden (letzte fünf Spiele): Sieg - Sieg- Niederlage - Sieg - Niederlage. © Sportfoto Zink / WoZi