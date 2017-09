Auftakt bei den Ice Tigers: Was ist eigentlich mit Prust?

Sechs wichtige Fragen zum Saisonstart - mit immerhin fünf seriösen Antworten - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Eiszeit in der Deutschen Eishockey Liga: Am Freitag geht die neue Spielzeit los. Der fränkische Vertreter in Deutschlands Eishockey-Oberhaus, die Thomas Sabo Ice Tigers, möchten einmal mehr oben angreifen. Wir haben sechs Fragen, die vor dem Start beantwortet sein müssen.

Los geht's! Die Thomas Sabo Ice Tigers starten am Abend gegen die Eisbären Berlin in die 52 Spiele lange DEL-Hauptrunde. © Sportfoto Zink / ThHa



Los geht's! Die Thomas Sabo Ice Tigers starten am Abend gegen die Eisbären Berlin in die 52 Spiele lange DEL-Hauptrunde. Foto: Sportfoto Zink / ThHa



Hatten die Ice Tigers einen guten Sommer?

Wenn man sich die Instagram-Fotos von Yasin Ehliz (Eishockey-WM in Köln, CrossFit Holzkirchen), Marcus Weber (Bali), Taylor Aronson (Paris) und Patrick Köppchen (Kambodscha) anschaut, dann hatten wohl die meisten Spieler einen famosen Sommer. Martin Jiranek hat sich nicht die Achillessehne gerissen, das ist nach 2016 ein Fortschritt. Dazu hat der Sportdirektor seine Mannschaft auf dem Papier eindeutig verstärkt. Tom Gilbert (kam aus der Organisation der Los Angeles Kings) sollte der souveräne Zwei-Wege-Verteidiger sein, der Danny Syvret nicht (mehr) hatte sein können. Taylor Aronson (Togliatti) mag nicht ganz so spektakulär sein wie Jesse Blacker, der für das sechsfache Gehalt mit Kunlun Red Star (Peking) in der multinationalen KHL derzeit nur mitspielt. So spielintelligent, ruhig und dennoch torgefährlich der US-Amerikaner bislang aufgetreten ist, sollte Jiranek aber schon jetzt darüber nachdenken, den Vertrag zu verlängern – allein um auf eine weitere Ablösesumme aus der KHL zu spekulieren. Der Sturm war ohnehin so gut besetzt, dass Petr Pohl (Ingolstadt) derzeit nur in der vierten Reihe und als Powerplay-Spezialist eingesetzt wird. Mit Dane Fox (Missouri Mavericks/ECHL) könnte Jiranek einen Joker gezogen haben. In der sonst eher misslungenen Vorbereitung haben alle Zugänge überzeugt

Bilderstrecke zum Thema "Bandencheck": Das ist für die Ice Tigers in Berlin wichtig Neue Saison, neues Glück! Die Thomas Sabo Ice Tigers starten am Freitag in die neue Spielzeit. Gleich zum Auftakt bekommt es das Team von Rob Wilson mit einem richtig dicken Fisch des deutschen Eishockeys zu tun: Der ehemalige Serienmeister Eisbären Berlin empfängt das Nürnberger Team. NZ-Sportredakteur Florian Jennemann hat für Sie herausgefunden, worauf es dabei ankommt.



Haben die Ice Tigers ein Torhüterproblem?

Zumindest ist vor Saisonbeginn davon in allen Podcasts die Rede und in allen Einschätzungen zu lesen. Was dabei stets ignoriert wird: Andreas Jenike hatte zuletzt die beste Fangquote aller Torhüter in der DEL – noch einmal: aller DEL-Torhüter. Niklas Treutle hatte vor seinem Ausflug in die NHL statistisch immer zu den besten Schlussmännern gezählt. Die Frage ist aber ohnehin, wie überragend ein Torhüter in der DEL sein muss, um sein Team zum Meister zu machen. München war dominant – mit Danny aus den Birken im Tor. Wolfsburg hatte in Felix Brückmann einen grandiosen Torhüter – und trotzdem keine Chance.

Also: Niklas Treutle oder Andreas Jenike?

Andreas Jenike wird öfter spielen, Niklas Treutle ihm ab Dezember ein gleichwertiger Konkurrent sein.

Wird Brandon Prust im Herbst zurückkommen?

In den nächsten Tagen wird sich Brandon Prust um einen Platz im Aufgebot der Los Angeles Kings bemühen. Der NHL-Champion von 2012 und 2014 hat zuletzt ein wenig den Anschluss verloren, aber noch immer 13 ordentliche Stürmer unter Vertrag – dazu kommen mindestens drei vielversprechende Neulinge. Bei seinem Probetraining hat Prust 16 Konkurrenten, die entweder wesentlich jünger und/oder wesentlich talentierter sind. Prust hat keine Chance, im Trikot der Kings in die NHL zurückzukehren. Trotzdem hat er das Angebot der Kings angenommen – vielleicht, weil er wirklich daran glaubt, vielleicht aber auch nur, um der kanadischen Dokumentarserie "Hockey Wives", an der er und seine Frau Maripier Morin teilnehmen, Schwung zu verleihen. In Nürnberg gilt es derweil als sicher, dass das 33 Jahre alte spielerisch unterschätzte und ansonsten überschätzte Raubein nach dem Trainingscamp mit den Kings zu den Ice Tigers zurückkehrt. Doch mit Dane Fox haben die Ice Tigers einen Spieler verpflichtet, der jünger, billiger und torgefährlicher ist und der ebenfalls vor keiner Auseinandersetzung zurückschreckt und gerne provoziert. Jiranek hält außerdem traditionell eine der beiden offenen Importplätze für einen Torhüter zurück. Trotzdem: Es ist nicht ausgeschlossen, dass Prust in die DEL zurückkehrt. In Nürnberg aber wird er wahrscheinlich nicht mehr gebraucht.

Welches der 52 Saisonspiele darf ich keinesfalls verpassen?

Bei Heimspielen gegen Mannheim herrscht in der Arena Nürnberger Versicherung eine Stimmung wie andernorts bei traditionsreichen Derbys (24.9. und 26.12.). Auftritte des EHC München sind spätestens seit dem 6:5 nach Verlängerung aus der Vorsaison ebenfalls uneingeschränkt zu empfehlen (6.10. und 26.11.). In der aufregenden Viertelfinalserie gegen Augsburg haben die Ice Tigers im Frühjahr zudem eine regionale Rivalität wiederbelebt (31. 10., 12. 1. 2018). Nur wer hätte am 9. September 2007 erwartet, in Iserlohn das mit dem 10:9 für die Ice Tigers torreichste Spiel in der Geschichte der DEL zu sehen zu bekommen? Man wird sich also doch wieder alle Heimspiele anschauen oder auf das Komplettangebot auf www.telekomsport.de zurückgreifen müssen.

Und werden die Ice Tigers im Frühjahr 2018 Meister?

Ja. Nein. Vielleicht. Bis zum Beginn der Playoffs müssen noch mindestens 21 840 Minuten Eishockey gespielt werden. Mannheim, Ingolstadt (zumindest im Angriff), endlich auch wieder Berlin und selbst Meister München (auch wenn das nach den Titeln 2016 und 2017 kaum mehr möglich schien) haben sich offenkundig verstärkt, Wolfsburg, Augsburg und Köln sind sicherlich nicht schlechter geworden. Meister wollen und können diese Klubs alle werden. Natürlich auch Nürnberg – allerdings nur, wenn sich in der entscheidenden Saisonphase nicht wieder drei wichtige Spieler verletzen.

Sebastian Böhm