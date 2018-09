Auftakt für den HCE! Erlangen empfängt Gummersbach

Frankens beste Handballer starten ihre Saison in der Handball-Bundesliga - vor 33 Minuten

NÜRNBERG - Es geht wieder rund für den HC Erlangen! Am Sonntag (16 Uhr) empfangen Frankens beste Handballer den VfL Gummersbach zum Saisonauftakt in der Bundesliga. Mit einem Heimsieg möchte das Eyjolfsson-Team sich schon früh den Druck nehmen. Ob's klappt? Die Antwort hat Christoph Benesch am Sonntag im FACKELMANN-LiveBlog!

Live-Blog: Christoph Benesch Erlangen E-Mail