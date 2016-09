Aufwärmen für den entscheidenden Kampf

Die Erlanger Judoka glauben auch nach der Heimniederlage an den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga - vor 1 Stunde

ERLANGEN - Die Judoka des TV 1848 Erlangen müssen um den Verbleib in der 1. Judo-Bundesliga zittern. Am Samstag unterlag das Team um Mannschaftsführer Heiko Koch dem Judo Club Ettlingen mit 6:8 nach Punkten. Damit müssen die Erlanger bei der Rückrunde in zwei Wochen in der badischen Stadt einen Rückstand von zwei Punkten aufholen.

Die Erlanger (grauer Kampfanzug) hatten sich schon einen soliden Vorsprung erkämpft, doch der Gast aus Baden ließ nicht locker und gewann am Ende. © Karsten Schäfer



Trainer und Manager Klaus Lohrer ist zuversichtlich was den Rückkampf angeht. Gemeinsam mit dem Anhang wolle man den Bock nun bei der Rückrunde in zwei Wochen in der kleinen Stadt im Landkreis Karlsruhe umstoßen: „Ich bin sicher: Wir werden auch dort mit 50 Leuten im Rücken aufschlagen. Wir bleiben optimistisch und glauben an uns“, so Lohrer.

Die TV-Judoka bei der Vorbereitung auf den Kampf um den Ligaerhalt. Nach der unglücklichen Niederlage vom Wochenende geht der Blick aber schon wieder optimistisch auf den Rückkampf in Ettlingen in zwei Wochen. © Karsten Schäfer



Die Kulisse für das mit Spannung erwartete Duell mit dem Ligakonkurrenten stimmte schon am Samstag: Gut 200 Fans waren gekommen, um ihre Judoka lautstark anzufeuern, kaum ein Platz in der Jahnhalle blieb bei diesem entscheidenden Duell unbesetzt. Erlangen gegen Ettlingen – das ist in diesem Jahr das Aufeinandertreffen, in dem entschieden wird, wer in der 1. Judo-Bundesliga bleiben darf und wer den Gang in die Zweitklassigkeit antreten muss. Ausgefochten werden Hin- und Rückründe mit jeweils 14 Kämpfen. Das Team, das insgesamt mehr Kämpfe gewonnen hat, bleibt in der Liga.

Bei der Hinrunde nun mussten sich die Mannen aus Erlangen mit 6:8 geschlagen geben. Dabei sah es zwischenzeitlich lange gut aus. Zwar lagen die Judoka des TV zur Pause mit 3:4 hinten. Jedoch drehten sie nach der Pause auf und verschafften sich so einen 5:3-Vorsprung, der vom Publikum in der Halle frenetisch bejubelt wurde. Der TV schien auf der Siegerstraße, dann aber schlugen die Ettlinger zurück: Mit dem Gewinn der folgenden vier Kämpfe drehten sie das Duell zu ihren Gunsten. Zwar konnten die Erlanger noch einmal auf 6:7 verkürzen, doch auch im letzten Kampf des Tages musste sich das Team um Mannschaftsführer Heiko Koch geschlagen geben. In der Unterbewertung unterlag die Mannschaft mit 52:80 Punkten.

Die Niederlage vor heimischen Publikum schmälert zwar die Chancen des TV, in der Bundesliga zu bleiben. Doch von Verzagen ist weit und breit keine Spur: „Wir werden nicht aufgeben, bleiben optimistisch und kämpfen bis zur letzten Sekunde“, gab sich Trainer und Manager Klaus Lohrer nach der Partie kämpferisch.

Und auch auf den Rängen richtete sich die Enttäuschung ausschließlich auf das Ergebnis, und nicht auf die Leistung der Mannschaft, die als einzige der gesamten Liga ausschließlich aus Amateuren besteht. Alle anderen Vereine arbeiteten zumindest teilweise mit (Halb-)Profis.

KARSTEN SCHÄFER