Augenthaler kontert Scheuer: "Die Aussage, die tut ja weh"

Weltmeister von 1990 verteidigt Flüchtling im eigenen Kader

NÜRNBERG - Für CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer ist ein "ein fußballspielender, ministrierender Senegalese das Schlimmste". Aus Gambia, dem Nachbarland Senegals, stammt Dennis Sambou vom SV Donaustauf. Sein namhafter Trainer nimmt ihn in Schutz.

Von März 2000 bis April 2004 trainierte Augenthaler den FCN - heute arbeitet er in Donaustauf im Amateurfußball. Foto: A3528/_Armin Weigel



Nach den umstrittenen Vorwürfen von CSU-Generalsekretär Scheuer äußert sich nun Klaus Augenthaler zur Kritik des Politikers. Augenthaler, einst Aufstiegstrainer mit dem FCN, coacht seit diesen Sommer den SV Donaustauf. Im Kader der Oberpfälzer steht der 19-jährige Denis Sambou aus Gambia. "Mein Spieler hat sich nichts ergaunert. Er hat sich auf ehrliche Weise eine kleine Einzimmerwohnung besorgt und einen Job in der Gastronomie", regt sich der 58-Jährige im Interview mit der Süddeutschen Zeitung besonders über den Begriff "Wirtschaftsflüchtling" auf. "Die Aussage, die tut ja weh", empört sich der Weltmeister von 1990.

Seit Juni 2015 lebt Sambou in einer Flüchtlingsunterkunft im Landkreis Regensburg. Als er 17 Jahre alt war wurden sein Bruder und sein Vater in Gambia ermordet - für ihn war der Moment gekommen, seine Heimat zu verlassen.

Über den ATSV Kallmünz und die Donaustaufer A-Jugend kam der Westafrikaner in die 1. Mannschaft. Dort debütierte er Ende August in der Landesliga Mitte. Inzwischen spricht der Gambier fließend deutsch und ist in der Mannschaft integriert.

