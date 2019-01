Augsburg kommt: Die Ice Tigers brauchen dringend Punkte

Nürnbergs beste Eishockeyspieler wollen nach drei Niederlagen siegen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Luft wird dünner für die Thomas Sabo Ice Tigers. Nach der Niederlage am Mittwoch in München haben sie nun schon elf Punkte Rückstand auf die Pre-Playoff-Plätze. Am Freitag (19.30 Uhr) kommt der Tabellenvierte Augsburg in die Arena. NN-Sportredakteur Michael Fischer blickt im Bandencheck auf das Spiel.

Michael Fischer Nürnberger Nachrichten E-Mail