Aus für Skripnik! Werder Bremen beurlaubt Trainer

Verein zieht Reißleine nach drei Bundesliga-Niederlagen und Pokal-Aus - vor 29 Minuten

BREMEN - Der SV Werder Bremen hat mit sofortiger Wirkung Trainer Viktor Skripnik beurlaubt. Den Posten übernimmt interimsweise der bisherige U23-Coach Alexander Nouri.

Dies teilte der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga am Sonntag mit. Zuvor hatte Bremen die ersten drei Spiele in der Bundesliga verloren und war in der ersten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden.

dpa, tok